39 دراجا من جنسيات مختلفة يشاركون في حدث رياضي بأسوان .. صور

محمد عبد الفتاح

شارك 39 دراجاً من الجنسيات الأمريكية والأوروبية ضمن حدث نظمه الاتحاد المصري للدراجات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وتحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة، والسياحة والاثار، فى إطار جهود الدولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية عبر الرياضة.

وشهدت مدينة أسوان وصول وفد رياضى دولى يضم مشاركين من عشاق ركوب الدراجات، بهدف الدمج بين ممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمواقع الاثرية، حيث اختار المنظمون أسوان لما تتمتع به من مقومات سياحية ومناخ معتدل يجعلها وجهة مثالية لمثل هذه الفعاليات.

وأقيمت الفعاليات تحت إشراف الكابتن أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصرى للدراجات، وبقيادة زياد يس وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، فيما أوفد الاتحاد الدكتور أيمن سالم المدير التنفيذى للاتحاد للإشراف الميدانى على تفاصيل الحدث، لضمان خروجه بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الرياضية والسياحية.

وانطلقت الجولة من منطقة غرب سهيل ذات الطابع النوبى، مروراً بعدد من قرى أسوان، وصولاً إلى السد العالى، فى مسار جمع بين المناظر الطبيعية الخلابة ورمز من رموز الإرادة المصرية، ثم تضمن البرنامج زيارة معبد فيلة، حيث أبدى المشاركون إعجابهم بتجربة الجمع بين رياضتهم المفضلة واستكشاف الحضارة المصرية القديمة.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن مثل هذه الفعاليات تعزز من مكانة أسوان كوجهة آمنة وجاذبة للسياحة الرياضية، مشيرة إلى أن الرياضة أصبحت أداة فعالة للترويج السياحى، خاصة فى ظل ما تمتلكه المحافظة من تنوع طبيعى وأثرى وثقافى يؤهلها لاستضافة أحداث دولية كبرى.

