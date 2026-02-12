محافظ الدقهلية يشهد نهائي دوري مراكز الشباب بإستاد المنصورة

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، المباراة النهائية لبطولة دوري مراكز الشباب في نسختها الحادية عشرة، والتي أقيمت على ملعب استاد المنصورة الرياضي، يرافقه الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم الجندي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، والدكتور محمود عبد الهادي مدير المنشآت الرياضية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد محافظ الدقهلية ومرافقوه فعاليات المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي مركز شباب منشأة البدوي (مركز طلخا) ومركز شباب شاوة (مركز المنصورة)، والتي انتهت بفوز فريق مركز شباب منشأة البدوي وحصوله على لقب البطولة.

وتبادل اللواء طارق مرزوق الحديث مع اللاعبين قبل تسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية للفريق الفائز، والميداليات الفضية للفريق الوصيف، مشيدا بالمستوى الفني والروح الرياضية العالية التي تحلى بها اللاعبون، ومثمنا جهود مديرية الشباب والرياضة وحسن التنظيم، ومؤكدا أن هذه البطولات ليست مجرد مباريات إنما هي مصانع رجال.

وأكد، أن مراكز الشباب تمثل قاعدة أساسية لاكتشاف المواهب الرياضية، وأنه يولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية لها، وتنظيم البطولات الدورية، بهدف شغل أوقات فراغ الشباب بما هو مفيد، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قيم المنافسة الشريفة والعمل الجماعي، كما أكد دعمه المتواصل لفريق المنصورة الرياضي والمنظومة الرياضية بالمحافظة.

واعرب أعضاء الفرق المشاركة والأجهزة الفنية وأهالي اللاعبين عن سعادتهم البالغة بحضور المحافظ ومشاركته لهم هذه الأجواء الرياضية، مثمنين جهوده المستمرة في دفع عجلة الحركة الرياضية بالدقهلية.

يُذكر أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من مراكز الشباب بلغ 20 فريقا على مستوى مراكز وقرى المحافظة، واستمرت على مدار عدة أسابيع بمباريات تنافسية قوية، وتوج فريق منشأة البدوي اليوم بكأس البطولة، واحتل فريق شاوة المركز الثاني بالميدالية الفضية.