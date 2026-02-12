بمشاركة 29 شركة.. محافظ الدقهلية يفتتح ملتقى توظيف في ستاد المنصورة| صور

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية فعاليات ملتقى التوظيف الكبير المقام بقاعة النادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، يرافقه الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حاتم الجندي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، وطارق دهب وكيل المديرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ الدقهلية على حرصه الشديد على تشجيع الفعاليات الهادفة إلى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين والسعي للحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الخريجين والخريجات، مشددا على دعمه الكامل لأصحاب الشركات وتذليل أي عقبات أمام المشروعات.

وأوضح المحافظ أن فرص العمل متوفرة من خلال الشركات التي توفر الفرص للباحثين الجادين، ومن الضروري توافر الاستعداد للعمل لدى الراغبين في الحصول على وظيفة وعلى الشباب تحمل المسئولية ومواجهة تحديات العمل لإثبات أنفسهم وإبراز كفاءتهم والمثابرة للوصول إلى الهدف المنشود.

وقام المحافظ بجولة تفقدية داخل أروقة الملتقى، الذي يشارك فيه 29 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات، واطلع خلالها على طبيعة الوظائف المطروحة، ومتطلبات الشركات من التخصصات، واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركات المشاركة حول مجالات عملهم وفرص التدريب المتاحة.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال لقائه بالشركات العارضة والشباب المتقدمين، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بملفات التشغيل والتدريب، مشيراً إلى أن هذه الملتقيات تمثل حلقة وصل مباشرة بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، ودعا الشباب إلى اغتنام مثل هذه الفرص والاستعداد الجيد للعمل والبذل والاجتهاد.