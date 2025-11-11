الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة

عادت أسعار الذهب لتحقيق قفزات مفاجئة من جديد مع بداية افتتاح اليوم، حيث افتتح اليوم على سعر ٤١١٦ دولارا للأوقية، بينما اقترب مع منتصف اليوم من حاجز ٤١٥٠ دولارا، مدفوعا بتراجع الدولار أمام العملات الأساسية.

ويأتي ذلك بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي رغم اقتراب مناقشة القرار الخاص بإنهاء الغلق غدا الأربعاء في مجلس النواب، وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي في ظل عدم حسم قضية الإعفاءات الجمركية المرفوعة ضد ترامب، بالإضافة إلى التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار مرة أخرى خلال الجزء المتبقي من عام ٢٠٢٥، مع انخفاض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الواضح في تقارير الوظائف والمستهلكين خلال الأسابيع الماضية.

ولا يستثنى من أسباب الارتفاع عودة انخفاض أسعار العملات الرقمية، ما زاد الاقبال على الملاذ الآمن مرة أخرى بعد فترة من الانخفاض كان مدفوعا خلالها بجني الأرباح والاستقرار النسبي للوضع الجيوسياسي عالميا، وساعد استمرار المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي في استمرار حفاظ الذهب على معدل متوسط أثناء موجة التصحيح الماضية، إلا أن دخول بنوك مركزية أخرى في موجات شراء جديدة مستغلة تراجع السعر أدى لدفع المؤشر للارتفاع من جديد، حيث يتوقع الخبراء والمحللون استمرار الارتفاع إلى قمم جديدة خلال الفترة القادمة.

ارتفاع السعر المحلي

وعلى الصعيد المحلي، انعكس الارتفاع العالمي على أسعار الذهب في السوق المحلى الذي يشهد حالة إقبال على اقتناء السبائك أدت إلى ظهور قوائم انتظار للتسليم، وجاءت أسعار الذهب في منتصف اليوم كالتالي:

عيار ٢٤: ٦٣١٤ جنيها للجرام

عيار ٢١ : ٥٥٣٥ جنيها للجرام

عيار ١٨ : ٤٧٣٥٫٧١ جنيها للجرام.

