قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الآن.. تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك | تفاصيل

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11-11-2025، في ختام التعاملات بجميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك القاهرة  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنك الاهلي الكويتي  47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك نكست  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر الوطني  47.18 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس   47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع
سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع

الدولار أسعار الدولار اليوم الثلاثاء سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

مصطفي مدبولي

مدبولي يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية .. غدا

انتخابات مجلس النواب 2025

إقبال وطوابير.. زحام على التصويت في لجنة مدرسة إتريس بمنشأة القناطر

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد