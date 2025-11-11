طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح 25012 وحدة سكنية بدءاً من يوم الأحد 16/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية» ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل.

كراسة الشروط

وأضاف وزير الإسكان، أنه يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل وكراسات الشروط الخاصة بالوحدات والتسجيل لإنشاء حساب شخصى من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني reservations.realestate.gov.eg إعتباراً من غداً الأربعاء 12/11/2025 .

توفير سكن لائق لكل مواطن



وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفاً: "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

التقديم على الوحدات السكنية

وأوضح الوزير ، أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكينة، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم طرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و ٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة )، أو من خلال فروع البنوك ، أو عن طريق الانترنت البنكى للبنوك، أو من خلال مكاتب البريد.