العبور الجديدة على خط التنمية.. اجتماعات عاجلة لتسريع مشروعات الإسكان وتقنين الأراضي

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعين موسّعين لمتابعة الملفات ذات الأولوية القصوى خلال المرحلة الحالية في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة، وحرصًا على المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق مستهدفات التنمية ضمن الجداول الزمنية المحددة.

جاء الاجتماع الأول مع الشركات المنفذة للمشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ومبادرة الإسكان الأخضر، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات ومتابعة نسب الإنجاز الفعلية ومدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية.

وشدّد المهندس مراد خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدقيقة من الإدارات التنفيذية لأعمال الشركات، لضمان الالتزام بمواصفات الجودة المطلوبة، وتحقيق أعلى كفاءة في التنفيذ طبقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

ناقش الاجتماع التحديات الميدانية التي تواجه تنفيذ المشروعات، وسبل تذليلها، مؤكّدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية يمثل ركيزة أساسية في إنجاز المستهدفات التنموية، وأن هذه الجهود تأتي في إطار دعم مفهوم الإسكان المستدام وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين

وأكد المهندس محمود مراد أن التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف هو الأساس لضمان نجاح مشروعات الإسكان الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدولة المصرية.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمود مراد اجتماعًا ثانيًا مع اللجنة العقارية والأمانات الفنية لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي، حيث استعرض آليات العمل في استقبال الطلبات ومراحل فحص الملفات حتى مرحلة التسكين النهائي.

وشدّد مراد على أن ملف التقنين يُعد من أولويات المرحلة المقبلة، موجّهًا بسرعة الإنجاز وفق خطة عمل دقيقة تضمن أعلى معايير الشفافية والدقة، مع وضع حلول عملية للتحديات الميدانية، بما يحقق العدالة للمواطنين ويعزز دور الجهاز في تنظيم وضبط ملكيات الأراضي.

وجدير بالذكر واصل رئيس الجهاز متابعة الأعمال اليومية الخاصة بصيانة الطرق والمرافق والمسطحات الخضراء على مستوى المدينة، حيث تابع أعمال تطهير وصيانة مطابق الصرف الصحي وإعادة الشيء لأصله من خلال تركيب الشنابر وأغطية المطابق بمناطق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي وبلاعات المطر بالحى 14، وكذلك متابعة أعمال الصيانة الدورية لعنبر الطلمبات بخزان المياه الرئيسي بالمدينة، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات العامة وتقديم أفضل مستوى من الجودة للسكان.

وتابع المهندس محمود مراد أعمال فرد طبقات الأسفلت بالطريق L20 الموازي للطريق الأوسطي بطول 2 كيلومتر، حيث تم تنفيذ طبقات الأسفلت لحوالي 700 متر تقريبًا، وجارٍ استكمال باقي المسافة لخدمة الحيين 13 و14، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين شبكة الربط الداخلي بالمدينة.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف القومية بكفاءة وفاعلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.