اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة: نستهدف تحقيق بيئة عمرانية متكاملة مستدامة للمدينة

رئيس جهاز العبور الجديدة
رئيس جهاز العبور الجديدة
آية الجارحي

أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية موسعة، شملت عددًا من مواقع العمل الحيوية بالمدينة.

ورافقه خلال الجولة، نوابه ومعاونوه ومديرو الإدارات التنفيذية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ.

بدأ رئيس الجهاز جولته، بتفقد أعمال التطوير الجارية في مقر الجهاز، حيث يجري إنشاء قاعة دائمة متعددة الأغراض مخصصة لإقامة المزادات والقرعات العلنية والندوات والاجتماعات الرسمية. 

وأكد “مراد” أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين والمطورين، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة.

وفي إطار جولته الميدانية، تفقد رئيس الجهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي في الحيَّن (15) و(16)، حيث يضم الحي (15) 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة سكنية، فيما يضم الحي (16) 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة سكنية.

وخلال الزيارة، استعرض “مراد” نسب التنفيذ الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، إلى جانب أعمال المرافق والطرق وأعمال "الفرمة" الجارية بالمناطق المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ جميع المراحل.

تطوير الطرق الرئيسية 

كما تابع رئيس الجهاز أعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء، إضافة إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات، وتخصيص أماكن انتظار السيارات والمشايات، فضلًا عن مشروعات الزراعة وتنسيق الموقع العام.

وأكد “رئيس الجهاز” أن الهدف من هذه الجهود؛ هو تحقيق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة، تعكس الوجه الحضاري لمدينة العبور الجديدة، وتواكب تطلعات سكانها نحو حياة أكثر جودة واستقرارًا.

واستكمل “المهندس محمود مراد” جولته بتفقد مشروع الإسكان الأخضر الذي يضم 143 عمارة، إلى جانب مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" الذي يضم 99 عمارة بإجمالي 2574 وحدة سكنية في الحي 37.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية تكثيف العمل والمتابعة الميدانية لمختلف مواقع العمل بالمدينة؛ لضمان سرعة الإنجاز، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للبنية التحتية والخدمات العامة بما يتواكب مع حجم التنمية المتسارعة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة.

مدينة العبور الجديدة المزادات الإسكان الاجتماعي الطرق الرئيسية مشروع الإسكان الأخضر

