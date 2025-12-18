قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق في سفينة شحن جراء هجمات أوكرانية استهدفت منطقة روستوف جنوب روسيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الجهات المحلية إن الهجمات تسببت في أضرار مادية بالسفينة أثناء وجودها في أحد الممرات المائية بالمنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران ووقوع قتلى بين أفراد الطاقم.

وأضافت السلطات أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق وتأمين المنطقة، فيما لم ترد بعد تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الشحنة على متن السفينة. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني بشأن الحادث.

قتلي ومصابون

وأفاد يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بوجود قتلى بين طاقم السفينة، ودمار مبنى سكني قيد الإنشاء في الجزء الغربي من المدينة، واحتراق منزلين خاصين في بلدة قريبة.

كما أبلغ ألكسندر سكريبين عمدة روستوف أون دون، عبر قناته على تليجرام، عن وقوع إصابات.

وأصيب 32 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية ليل الأربعاء في مدينة زاباروجيا جنوبي شرقي  البلاد، حسبما أفاد الحاكم إيفان فيدوروف.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرينفورم أن الغارات الروسية استهدفت مباني سكنية ومدرسة وشركة.

الموقف الأمريكي

من جانب آخر، وافق الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء على ميزانية دفاعية تتضمن مساعدات سنوية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار للعامين المقبلين.

وستسمح هذه الخطوة، التي أقرها مجلسا النواب والشيوخ، لوزارة الدفاع بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في ظل الحرب الروسية.

وينتظر التشريع الآن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

ويضع مشروع القانون قواعد للقوات الأمريكية في أوروبا، إذ يشترط ألا يقل العدد الإجمالي للقوات المعينة بشكل دائم في القيادة الأوروبية عن 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوما دون اتباع إجراءات إبلاغ تبرر أي تخفيض.

