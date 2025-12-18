قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا

منار عبد العظيم

وجّه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للمواطنين، خاصة مرضى القلب والسكر، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات في المناعة، في ظل انتشار الأمراض التنفسية خلال الفترة الحالية.

تحذير خاص لأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة

وأكد شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أنه يساهم بشكل كبير في الوقاية من الأعراض الشديدة والمضاعفات الخطيرة المرتبطة بالأمراض التنفسية.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن التطعيم متوفر بسعر رمزي في مركز المصل واللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاح المتاح حاليًا مهم ومحدّث لمواجهة الفيروسات المنتشرة.

الفيروس المنتشر حاليًا H1N1 وليس سلالة جديدة من كورونا

ونفى شعبان ما يتردد حول ارتباط الحالات الحالية بسلالة جديدة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس المنتشر حاليًا هو فيروس H1N1، وأن أغلب الإصابات تندرج تحت مسمى الفيروسات التنفسية الموسمية.

مرضي القلب والسكر فيروس H1N1 كورونا

