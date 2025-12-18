جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا

وجّه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للمواطنين، خاصة مرضى القلب والسكر، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو مشكلات في المناعة، في ظل انتشار الأمراض التنفسية خلال الفترة الحالية.

تحذير خاص لأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة

وأكد شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أنه يساهم بشكل كبير في الوقاية من الأعراض الشديدة والمضاعفات الخطيرة المرتبطة بالأمراض التنفسية.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن التطعيم متوفر بسعر رمزي في مركز المصل واللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاح المتاح حاليًا مهم ومحدّث لمواجهة الفيروسات المنتشرة.

الفيروس المنتشر حاليًا H1N1 وليس سلالة جديدة من كورونا

ونفى شعبان ما يتردد حول ارتباط الحالات الحالية بسلالة جديدة من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس المنتشر حاليًا هو فيروس H1N1، وأن أغلب الإصابات تندرج تحت مسمى الفيروسات التنفسية الموسمية.