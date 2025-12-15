قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
مرأة ومنوعات

فوائد الفراولة .. تعالج 13 مشكلة أبرزها السرطان وأمراض القلب

فوائد الفراولة الصحية
اسماء محمد

تعد الفراولة من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية والعناصر المفيدة للجسم فهى فعالة فى حماية الجسم من أمراض عديدة كالقلب والسرطان والسمنة|.

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” نعرض لكم أهم فوائد الفراولة الصحية 
 

 غني بمضادات الأكسدة
 

تشير الأبحاث إلى أنها من أفضل المصادر المعروفة للعديد من الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الفينولية وتُعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها أحد خطوط الدفاع الأولى للجسم، حيث تقلل من أضرار الجذور الحرة التي تؤدي إلى الالتهاب وتطور الأمراض المزمنة.

تعمل مضادات الأكسدة على إبطاء حدوث الإجهاد التأكسدي، وهو المسؤول عن عملية الشيخوخة وتكوين معظم الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري والاضطرابات العصبية.

 الحماية من السرطان


تشير الأبحاث إلى أن إحدى أهم الفوائد الصحية للفراولة والتوت الأزرق هي قدرتهما على مكافحة السرطان ولذلك فهما من أفضل الأطعمة المضادة للسرطان .

أظهرت مركبات فردية في الفراولة نشاطًا مضادًا للسرطان في العديد من الأنظمة التجريبية المختلفة وتشير الأبحاث إلى أن فوائد الفراولة تشمل القدرة على منع بدء تكوين الخلايا السرطانيةوكبح تطور وانتشار الأورام السرطانية.

 الوقاية من أمراض القلب

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة  على مكافحة عملية الأكسدة ، وهو أمر بالغ الأهمية لأن الضرر التأكسدي مرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أشكال أخرى من أمراض القلب التاجية.

يحمي البشرة من التلف


تؤثر العوامل الداخلية والخارجية بمرور الوقت على حالة الجلد ومظهره مع تقدمنا ​​في العمر ونتيجة لسوء التغذية، والتعرض لأشعة الشمس، والسموم البيئية، يتعرض الجلد للشيخوخة الضوئية، والالتهابات، وقد تظهر عليه علامات خلل في الجهاز المناعي، وحب الشباب، واضطرابات جلدية أخرى.

تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

صحة الدماغ


هل تريد معرفة فائدة أخرى من فوائد الفراولة الغذائية؟ تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفراولة وأنواع التوت الأخرى قد يكون لها القدرة على الحماية من الشيخوخة في الدماغ.

يساعد على إزالة السموم


تساعد الفراولة على تنظيف الجسم من السموم من خلال المساعدة في استعادة صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز انتظام عملية الهضم، وتوفير مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات. يُعد فيتامين أ وفيتامين سي ضروريين لأي عملية تنظيف مستمرة يقوم بها الجسم من السموم، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان 

 غني بالمنجنيز


يحتوي كوب واحد من الفراولة على أكثر من ربع الكمية اليومية الموصى بها من المنجنيز ويُعدّ المنجنيز ضروريًا لصحة الجهاز العصبي والدماغ، وقد يُساعد في الوقاية من اضطرابات عصبية مثل مرض باركنسون والصرع، وفقًا للدراسات.

دعم الحمل الصحي


تعتبر الفراولة مصدراً جيداً لحمض الفوليك، وهو نوع من فيتامينات ب التي تساعد الأنسجة على النمو ، والخلايا على العمل بشكل صحيح، وهي ضرورية للحمل الصحي .


تنظيم نسبة السكر في الدم


تناول الفراولة مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يساعد على إبطاء عملية هضم وامتصاص السكريات، مما يُحسّن من مستوى السكر في الدم بعد الوجبات ويدعم حساسية الأنسولين، ما يجعلها مفيدة للأشخاص المهتمين بصحة التمثيل الغذائي، بمن فيهم مرضى السكري.

 السيطرة على التهاب المفاصل


قد تساعد مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في الفراولة على تقليل التهاب المفاصل وتيبسها. وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفراولة بانتظام قد يخفض مؤشرات الالتهاب التي تساهم في ظهور أعراض التهاب المفاصل.

تعزيز المناعة


تُعدّ الفراولة مصدراً ممتازاً لفيتامين سي، إذ تحتوي على كمية أكبر منه في الحصة الواحدة مقارنةً بالعديد من الحمضيات و يُعزز هذا الفيتامين جهاز المناعة ويُساعد الجسم على مقاومة العدوى.

أُجريت تجربة سريرية مزدوجة التعمية، عشوائية، متقاطعة، استمرت سبعة أسابيع، لتقييم التأثيرات المناعية للفراولة الغذائية لدى البالغين المصابين بالسمنة.

 إدارة الوزن


الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، وهي وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية تساعد على زيادة الشعور بالشبع. كما أن حلاوتها الطبيعية تجعلها بديلاً صحياً للحلويات المصنعة، مما يدعم إدارة الوزن على المدى الطويل.

صحة العين


قد تساعد مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والفلافونويدات وحمض الإيلاجيك الموجودة في القيمة الغذائية للفراولة على حماية العينين من التلف التأكسدي، مما قد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

