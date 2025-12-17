قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

يسعي مسئولي كرة القدم بالنادي الاهلي الي ضم عدد من اللاعبين في فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول بهدف استعادة لقب دوري ابطال أفريقيا الذي فقده الفريق الأحمر وتوج به بيراميدز وشارك من خلاله في بطولة الانتركوتنتال.

وعقد مسئولي الكرة بالاهلي إجتماعات كثيرة في الفترة الماضية بهدف دعم الفريق بصفقات مميزة بعد ان حدد الدنماركي ييس توروب المدير الفني المراكز التي يرغب في ضم لاعبين جدد ومنها الظهير الايسر وقلب الدفاع وخط الوسط والمهاجم.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الاهلي توصل لاتفاق نهائي لضم المغربي يوسف بلعمري ظهير ايسر الرجاء البيضاوي ويبقي فقط مرحلة توقيع العقود ليكون اول الصفقات الحمراء.

واضاف أن الاهلي يسير نحو ضم ثنائي هجومي احدهما يتم قيده تحت السن ولاعب وسط أجنبي أخر تحت السن بجانب قلب دفاع .

وأوضح أن الاهلي يسعي لتسويق السلوفيني جينيك جارديشار وكذلك المغربي اشرف داري في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية سواء بالبيع او الإعارة .

سان جرمان البطل

 ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي  باريس سان جيرمان الفرنسي في ختام عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب فوزه 2 / 1 بركلات الترحيح، على فلامنجو البرازيلي اليوم الأربعاء، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب (أحمد بن علي)، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 38، فيما تعادل الإيطالي جورجينيو لفلامنجو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، الذي بلغت مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بفضل تألق غير عادي من حارس مرمى الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح من لاعبي فلامنجو.

وبذلك، حصد باريس سان جيرمان، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، سادس ألقابه في عام 2025، الذي يودعنا بعد أيام، بعدما سبق أن توج خلاله بكأس السوبر الفرنسي في قطر، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

استعدادات الفريق الأول 

اعلن النادي الاهلي غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي افشة وكريم فؤاد والمغربي اشرف بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن هناك تنسيقا كاملاً وتواصلًا مستمرًّا مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأضاف أن بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة.

واوضح أن كريم فؤاد لاعب الفريق يواصل أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وشدد أن محمد مجدي افشة واصل أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية، حيث خاض اللاعب فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

النادي الاهلي كرة قدم سيد عبدالحفيظ يوسف بلعمري الاهلي

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

يونيسف

أول منصة رائدة.. مصر تفتتح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد"

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك شعب كنيسة جسر السويس الرسولية حفل الشكر| صور

الوطنية للانتخابات: تلقينا شكاوى من حزب الجبهة الوطنية و4 آخرين بغلق لجنة وتوجيه ناخبين وعدم دخول مندوبي المرشحين

الوطنية للانتخابات: تلقينا شكاوى من 5 أحزاب بغلق لجنة وتوجيه ناخبين وعدم دخول مندوبي المرشحين

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

