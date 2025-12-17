صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

يسعي مسئولي كرة القدم بالنادي الاهلي الي ضم عدد من اللاعبين في فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول بهدف استعادة لقب دوري ابطال أفريقيا الذي فقده الفريق الأحمر وتوج به بيراميدز وشارك من خلاله في بطولة الانتركوتنتال.

وعقد مسئولي الكرة بالاهلي إجتماعات كثيرة في الفترة الماضية بهدف دعم الفريق بصفقات مميزة بعد ان حدد الدنماركي ييس توروب المدير الفني المراكز التي يرغب في ضم لاعبين جدد ومنها الظهير الايسر وقلب الدفاع وخط الوسط والمهاجم.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الاهلي توصل لاتفاق نهائي لضم المغربي يوسف بلعمري ظهير ايسر الرجاء البيضاوي ويبقي فقط مرحلة توقيع العقود ليكون اول الصفقات الحمراء.

واضاف أن الاهلي يسير نحو ضم ثنائي هجومي احدهما يتم قيده تحت السن ولاعب وسط أجنبي أخر تحت السن بجانب قلب دفاع .

وأوضح أن الاهلي يسعي لتسويق السلوفيني جينيك جارديشار وكذلك المغربي اشرف داري في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية سواء بالبيع او الإعارة .

سان جرمان البطل

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ختام عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب فوزه 2 / 1 بركلات الترحيح، على فلامنجو البرازيلي اليوم الأربعاء، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب (أحمد بن علي)، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 38، فيما تعادل الإيطالي جورجينيو لفلامنجو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، الذي بلغت مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بفضل تألق غير عادي من حارس مرمى الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح من لاعبي فلامنجو.

وبذلك، حصد باريس سان جيرمان، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، سادس ألقابه في عام 2025، الذي يودعنا بعد أيام، بعدما سبق أن توج خلاله بكأس السوبر الفرنسي في قطر، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

استعدادات الفريق الأول

اعلن النادي الاهلي غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمد مجدي افشة وكريم فؤاد والمغربي اشرف بن شرقي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعه في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن هناك تنسيقا كاملاً وتواصلًا مستمرًّا مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأضاف أن بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة.

واوضح أن كريم فؤاد لاعب الفريق يواصل أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وشدد أن محمد مجدي افشة واصل أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية، حيث خاض اللاعب فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.