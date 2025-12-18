الولايات المتحدة تشيد بدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.



جاء ذلك، حسبما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، خلال لقاء الوزيرين في (واشنطن) العاصمة؛ لإطلاق الجولة السابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.



وأضافت الخارجية، في بيانها، أن روبيو وآل ثاني، أكدا مجدداً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحثا سبل تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والأمن بما يخدم الأهداف المشتركة.



كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، رغبة البلدين في مواصلة التنسيق الوثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

