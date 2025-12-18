بدعوة من السفير السعودي بالقاهرة.. رئيس جامعة سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي للغة العربية |صور

شهدت احتفالية سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية، باليوم العالمي للغة العربية، مشاركة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بدعوة كريمه من السفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر.

بحضور المستشار العسكري للسفارة والمستشار الثقافي لسفارة المملكة، ورئيس الشئون الثقافية والاقتصادية بالسفارة السعودية وحضور سفراء الدول العربية والمثقفين، والإعلاميين المصريين، وأعضاء السفارة.

جامعة سوهاج

وأعرب النعماني عن سعادته بالمشاركة بهذه الاحتفالية الثقافية المميزة والتي عكست مكانة لغة الضاد ودورها الحضاري، مقدما الشكر للسفير صالح بن عيد الحصيني على دعوته جهوده ودعمه لهذه الفعالية للاحتفال باللغة العربية التي تمثل ركيزة أساسية للهوية الثقافية والحضارية للأمة، وعاملا رئيسيًا للمعرفة والفكر عبر العصور.

وأكد النعماني ان الجامعات تتحمل مسؤولية وطنية وثقافية في دعم اللغة العربية، لذا تحرص جامعة سوهاج على تنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية التي تعزز الوعي بأهمية اللغة العربية.

وتشجع الإبداع والبحث العلمي باللغة العربية، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع وبناء أجيال قادرة على الحفاظ على هويتها.

وجدير بالذكر تخلل الاحتفال إقامة ركن للخط العربي، إلى جانب عروض مرئية استعرضت جماليات اللغة العربية وإسهاماتها الحضارية.