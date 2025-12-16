النعماني رئيساً لامتحانات الشفوي للماجستير والدكتوراه بعظام طب سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، لجنة الامتحانات الشفوية لمرحلة الدراسات العليا بقسم جراحة العظام والكسور، والخاصة بمنح درجة الماجستير والدكتوراه.

وأكد النعماني ، على حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والدقة العلمية في تقييم الباحثين.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور الشاذلي صالح، رئيس قسم جراحة العظام، أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ ٤ أطباء لنيل درجة الماجستير، و ٢ طبيبًا لنيل درجة الدكتوراه.

وأشار إلى أن الامتحانات تمت في أجواء علمية متميزة تعكس المستوى الأكاديمي والبحثي للقسم، وحرصه على إعداد كوادر طبية متميزة قادرة على خدمة المنظومة الصحية.