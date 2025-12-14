قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسبوع حافل بالإنجازات الأمنية.. مديرية أمن سوهاج تفرض الانضباط وتواجه الجريمة بحسم

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا أمنيًا مكثفًا، عكس حالة من الجاهزية العالية واليقظة المستمرة التي تعمل بها مديرية أمن سوهاج، تحت قيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حفظ الأمن، وبسط الاستقرار، والتصدي لكافة صور الجريمة، سواء التقليدية أو المستحدثة.

وجاء على رأس هذه الجهود، نجاح الأجهزة الأمنية في إعادة طفل مختطف من داخل إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة طهطا، بعد أن تمكنت من ضبط زوجين قاما باستدراجه مستغلين انشغال والدته، حيث تم تحرير الطفل وتسليمه لأسرته سالمًا، في واقعة إنسانية أكدت سرعة التحرك الأمني وكفاءة فرق البحث.

تحركات حاسمة لكشف الحقائق

كما سجلت المديرية تحركًا حاسمًا في كشف حقيقة مقاطع الفيديو المفبركة والمسيئة، حيث تم خلال ساعات تحديد وضبط ناشري مقاطع ادعوا كذبًا إساءة بعض رجال الشرطة، وتبين أن الهدف منها التشهير وبث الشائعات، وهو ما يؤكد حرص المديرية على حماية سمعة مؤسسات الدولة، والتعامل الشفاف مع الرأي العام.

وفي إطار مكافحة الجرائم الجنائية، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في قضية مقتل الطفلة “أسماء” بدار السلام، حيث تم ضبط المتهمة خلال وقت قياسي، وتجديد حبسها على ذمة التحقيقات، بعد كشف تفاصيل جريمة هزت الرأي العام، لتؤكد المديرية أن جرائم الاعتداء على الأطفال لا تسقط ولا تُقابل إلا بالحسم.

كما استجابت مديرية أمن سوهاج سريعًا لما نُشر عبر موقع صدى البلد، وتمكنت من ضبط المتهم بالاعتداء على صاحب دراجة نارية أثناء محاولة سرقتها، وضبط السلاح المستخدم ومواد مخدرة بحوزته، في رسالة واضحة بأن الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم لن يمر دون عقاب.

وعلى صعيد آخر، لعبت المديرية دورًا بارزًا في تأمين العملية الانتخابية، حيث نجحت في ضبط وقائع متعددة تتعلق بالمال السياسي، ومحاولات شراء الأصوات، وكشف حقيقة مقاطع متداولة عن تجميع الناخبين، بما يضمن نزاهة الاستحقاق الدستوري وحماية إرادة المواطنين.

واختُتمت جهود الأسبوع بضربة قوية ضد جرائم النصب والاحتيال، بعد ضبط سيدة أدارت كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على راغبي العمل بالتمريض، وضبط مستندات وشهادات مزورة بحوزتها.

وتؤكد هذه الوقائع المتتالية أن مديرية أمن سوهاج تعمل على مدار الساعة، بعقيدة أمنية راسخة، أساسها حماية المواطن، وتطبيق القانون بعدالة، ومواجهة الجريمة قبل تفاقمها، في إطار من الحزم والإنسانية معًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج أمن سوهاج الانتخابات

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

جليلة محمود وعمرو محمد علي

عداد الكهرباء

الطماطم

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

مني زكي

دينا الشربيني وأحمد السعدني

شوربة الحريرة

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

