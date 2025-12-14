قيمة استثنائية مقابل سعر .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

تستعد شاومي لإطلاق أكثر من 7 منتجات جديدة فيبدو أن دورة إصدارات شاومي القادمة حافلة للغاية فبحسب المدون الرقمي "ديجيتال تشات ستيشن" ، تستعد الشركة لإطلاق كل شيء بدءًا من الهواتف الذكية الرائدة وصولًا إلى الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت

ميزات هاتف 17 Ultra

وفقًا لشركة DCS، تتضمن التشكيلة القادمة هاتفًا رائدًا للتصوير يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهاتفين ذكيين متوسطي المدى يعملان بمعالجات MediaTek Dimensity، وساعة ذكية جديدة، وزوجين من سماعات الأذن، وجهاز لوحي متوسط ​​المدى، والعديد من أجهزة إنترنت الأشياء.

فليس من المستغرب أن يكون هاتف 17 Ultra هو الهاتف الرائد الذي يعمل بمعالج Snapdragon وتشير التقارير إلى أنه من المقرر الإعلان عن الهاتف في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مع خطة لإطلاقه بشكل كامل في وقت لاحق من هذا الشهر.

مواصفات هاتف 17 Ultra

سيحتوي هاتف 17 Ultra على كاميرا رئيسية من لايكا بحجم بوصة واحدة، والتي يُرجح أنها مزودة بمستشعر OmniVision OV50X محلي الصنع.

وتنضم هذه الكاميرا إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل في الخلف وتُوسّع شاومي تشكيلة هواتفها متوسطة المدى بإصدار جهازين جديدين.

من المتوقع أن يكون هاتف Redmi Turbo 5 أول هاتف ذكي يستخدم معالج Dimensity 8500، بينما سيأتي هاتف Redmi Turbo 5 Pro بمعالج Dimensity 9500e.

ميزات مواصفات هاتف 17 Ultra

لم تُستثنى الأجهزة القابلة للارتداء من هذا التطور. فقد كُشف النقاب عن ساعة شاومي الذكية الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد مع واجهة المستخدم HyperOS الخاصة بشاومي، وتتميز ببطارية سعتها 930 مللي أمبير. كما تدعم تقنية eSIM عبر شريحة eUICC مستقلة، مما يجعلها قادرة على العمل بكفاءة تامة دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

وتكتمل التشكيلة بزوجين من سماعات الأذن، وجهاز لوحي متوسط ​​المدى، والعديد من أجهزة إنترنت الأشياء، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بها لا تزال شحيحة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع هذه المنتجات ستُطرح في نفس الوقت أم عبر فعاليات متعددة. من المرجح أن تخطط شاومي لإطلاق خاص لهاتف 17 Ultra، وإن لم يكن جميعها، فنتوقع أن تُطرح بعض الأجهزة الأخرى في نفس اليوم.