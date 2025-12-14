قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال
نتيجة كلية الشرطة 2025.. أعداد المتقدمين والمقبولين من جميع المحافظات للعام الجديد
قيمة استثنائية مقابل سعر .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف شاومي
هاتف شاومي
لمياء الياسين

تستعد شاومي لإطلاق أكثر من 7 منتجات جديدة فيبدو أن دورة إصدارات شاومي القادمة حافلة للغاية فبحسب المدون الرقمي "ديجيتال تشات ستيشن" ، تستعد الشركة لإطلاق كل شيء بدءًا من الهواتف الذكية الرائدة وصولًا إلى الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت 

ميزات هاتف 17 Ultra 

وفقًا لشركة DCS، تتضمن التشكيلة القادمة هاتفًا رائدًا للتصوير يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهاتفين ذكيين متوسطي المدى يعملان بمعالجات MediaTek Dimensity، وساعة ذكية جديدة، وزوجين من سماعات الأذن، وجهاز لوحي متوسط ​​المدى، والعديد من أجهزة إنترنت الأشياء.

فليس من المستغرب أن يكون  هاتف 17 Ultra هو الهاتف الرائد الذي يعمل بمعالج Snapdragon وتشير التقارير إلى أنه من المقرر الإعلان عن الهاتف في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مع خطة لإطلاقه بشكل كامل في وقت لاحق من هذا الشهر.

مواصفات هاتف 17 Ultra 

سيحتوي هاتف 17 Ultra على كاميرا رئيسية من لايكا بحجم بوصة واحدة، والتي يُرجح أنها مزودة بمستشعر OmniVision OV50X محلي الصنع. 

وتنضم هذه الكاميرا إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل في الخلف وتُوسّع شاومي تشكيلة هواتفها متوسطة المدى بإصدار جهازين جديدين. 

من المتوقع أن يكون هاتف Redmi Turbo 5 أول هاتف ذكي يستخدم معالج Dimensity 8500، بينما سيأتي  هاتف Redmi Turbo 5 Pro بمعالج Dimensity 9500e.

ميزات مواصفات هاتف 17 Ultra 

ميزات مواصفات هاتف 17 Ultra 
لم تُستثنى الأجهزة القابلة للارتداء من هذا التطور. فقد كُشف النقاب عن ساعة شاومي الذكية الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد مع واجهة المستخدم HyperOS الخاصة بشاومي، وتتميز ببطارية سعتها 930 مللي أمبير. كما تدعم تقنية eSIM عبر شريحة eUICC مستقلة، مما يجعلها قادرة على العمل بكفاءة تامة دون الحاجة إلى هاتف ذكي.

وتكتمل التشكيلة بزوجين من سماعات الأذن، وجهاز لوحي متوسط ​​المدى، والعديد من أجهزة إنترنت الأشياء، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بها لا تزال شحيحة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع هذه المنتجات ستُطرح في نفس الوقت أم عبر فعاليات متعددة. من المرجح أن تخطط شاومي لإطلاق خاص لهاتف 17 Ultra، وإن لم يكن جميعها، فنتوقع أن تُطرح بعض الأجهزة الأخرى في نفس اليوم.

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025

محافظ مطروح خلال الافتتاح

محافظ مطروح يفتتح وحدة الغسيل الكلوى وجهاز أشعة الماموجرام

جدول امتحانات

محافظ المنوفية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

فعاليات ثقافية

إبداع ووعي وفنون.. 460 طفلًا يشاركون في فعاليات قافلة «أنتِ الحياة» بالمنوفية

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

