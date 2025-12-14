الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص

طلب مجلس إدارة الأهلي ، من الإدارة الهندسية بالنادي وشركة الإنشاءات الرياضية ، سرعة الإنتهاء من تقارير إنشاء فرعين جديدين للقلعة الحمراء.

ويملك الأهلي مقرين رئيسين في الجزيرة ومدينة نصر، وفرعين بالشيخ زايد والتجمع الخامس.

وقال المصدر ، في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن الأهلي لديه ثلاث دراسات جدوى يعمل عليها حاليا للاختيار ما بينها فيما يخص إنشاء فروع جديدة.

وأضاف أن الأهلي لديه توجه نحو الحصول على قطعة أرض في محافظة أسيوط، وقام بمعاينتها وفد للنادي بالفعل في سرية تامة، وكذلك موقع في مدينة العلمين بجانب أرض في سوهاج.

وأوضح أن الأهلي يفاضل بين تلك الأماكن وطلب مجلس الإدارة الإنتهاء من دراسات الجدوي بشكل سريع ، ليتم عرضها علي مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل لإتخاذ القرار النهائي وإن كان هناك موافقة مبدئية علي فرعي أسيوط والعلمين.