تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح

شهدت مدينة الضبعة بمطروح حادث اصطدم قطار ركاب متجه من مطروح الى الإسكندرية، لكنه لم يسفر عن أى إصابات.

وقوع التصادم

وقع التصادم بين قطار الركاب رقم 299 المتجه من محطة مرسى مطروح الى الإسكندرية بسيارة نقل عند منطقة جلالة بمدينة الضبعة.

خروج القطار من القضبان

وأدي حادث التصادم بسيارة النقل إلى خروج عربات القطار « تحيا مصر» عن مساره ولم تسجل أى إصابات.

السيارة محملة باعمدة كهرباء

واكد شهود عيان ان القطار اصطدم بسيارة نقل بمقطورة تحمل أعمدة كهرباء عند منطقة جلالة التابعة لمدينة الضبعة.

توقف حركة القطارات

أسفر حادث التصادم عن خروج عربة ركاب «تحيا مصر» عن القضبان وتوقف حركة القطارات على الطريق من مرسى مطروح إلى الاسكندرية.

تحرك اوناش وعودة حركة القطارات

وعلى الفور، تحركت أوناش من هيئة السكك الحديدية إلى مكان الحادث وتم رفع العربة الخارجة عن القضبان واعادتها إلى مسارها مرة أخرى وإعادة حركة سير القطارات على طريق مرسى مطروح الإسكندرية إلى طبيعتها.