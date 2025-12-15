قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
محافظات

تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح

رفع عربات القطار
رفع عربات القطار
ايمن محمود

شهدت مدينة الضبعة بمطروح حادث اصطدم  قطار ركاب متجه من مطروح الى الإسكندرية، لكنه لم يسفر عن أى إصابات.

وقوع التصادم 

وقع التصادم بين قطار الركاب رقم 299 المتجه من محطة مرسى مطروح الى الإسكندرية بسيارة نقل عند منطقة جلالة بمدينة  الضبعة.

 خروج القطار من القضبان 

وأدي حادث التصادم بسيارة النقل إلى خروج عربات القطار « تحيا مصر» عن مساره ولم تسجل أى إصابات.

 السيارة محملة باعمدة كهرباء 

 واكد شهود عيان ان القطار اصطدم بسيارة نقل بمقطورة تحمل أعمدة كهرباء عند منطقة جلالة التابعة لمدينة الضبعة.

توقف حركة القطارات 

أسفر حادث التصادم عن خروج عربة ركاب «تحيا مصر» عن القضبان وتوقف حركة القطارات على الطريق من مرسى مطروح إلى الاسكندرية.

تحرك اوناش وعودة حركة القطارات 

وعلى الفور، تحركت أوناش من هيئة السكك الحديدية إلى مكان الحادث وتم رفع العربة الخارجة عن القضبان واعادتها إلى مسارها مرة أخرى وإعادة حركة سير القطارات على طريق مرسى مطروح الإسكندرية إلى طبيعتها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح قطار

