إنتهاء تصوير فيلم "سفاح التجمع" وطرحه فى 2026

أعلن صناع فيلم “سفاح التجمع” الإنتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم، المقرر ان يطرح في دور العرض السينمائي في شهر يناير ٢٠٢٦

وفيلم سفاح التجمع يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته فى عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه فى تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته من خلال جريمة أخيرة.

الفيلم لا يمت بصلة إلى قضية السفاح المعروف إعلاميا بالاسم نفسه، العمل يتناول فكرة "السفاح" بشكل عام عبر الغوص في الأبعاد النفسية والسيكولوجية وتشريح شخصية مرتكبي الجرائم، ولا سيما جرائم قتل النساء.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم بنقدر ظروفك

كانت احدث اعمال احمد الفيشاوي فى السينما هو فيلم “بنقدر ظروفك”.

وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.