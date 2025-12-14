قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس المتقلب غدا
تفاصيل الكشف الأثري اليوم بمحافظة الأقصر عن الملك أمنحتب الثالث
منال عوض: تنفيذ مشروعات فعلية ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي
12 طالبا .. مصدر يكشف لـ صدى البلد مفاجآت عن واقعة التحـ.ـرش بمدرسة التجمع
ليس المال وحده.. لماذا يقتحم كريستيانو رونالدو بوابة هوليوود؟
ماعندناش حاجة نخبيها.. وزير الصحة: 30% زيادة في عدد المصابين بفيروس H1N1
خاص - شرط وحيد في الزمالك للموافقة على بيع محمود بنتايك
أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟
رجعت في كلامي.. عمرو أديب يوجّه رسالة دعم إلى محمد صلاح
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إضافة غير متوقعة للطعام تقوى المناعة وتنسف الدهون وتقلل الوزن

اسماء محمد

تلعب التوابل دورا كبيرا في صحة الإنسان خاصة الشطة، حيث أن إضافة القليل منها للطعام تمنح الجسم فوائد عديدة.

وفي هذه السطور، نكشف لكم أهم فوائد الشطة للمناعة وانقاص الوزن، عند تناولها بكميات بسيطة.

تعزز المناعة

الشطة الحمراء أو الفلفل الحار غني بالفيتامينات، وخاصة فيتامين سي الضروري لتقوية جهاز المناعة إضافةً إلى ذلك، يحتوي الفلفل الحار على فيتامينات أ، هـ، وب، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة، وكلها عناصر معروفة بتحسين المناعة، وفقًا لوزارة الزراعة وتكنولوجيا تصنيع الأغذية . 

وقد يساعد تناول الفلفل الحار بانتظام على الوقاية من العدوى، وتحسين صحة الجلد، وتعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى ومع ذلك، يُنصح بتناوله باعتدال، وإلا فقد يُسبب اضطرابات في الهضم، مما يؤثر سلبًا على جهاز المناعة

إنقاص الوزن

الشطة مفيدة لمن يرغبون في إنقاص الوزن. 

فقد ثبت أن مادة الكابسيسين، الموجودة في الفلفل الحار، تزيد من معدل الأيض عن طريق رفع درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتُعرف هذه العملية باسم توليد الحرارة، حيث يحرق الجسم الطاقة لإنتاج الحرارة

 ووجدت دراسة نُشرت في مجلة الشهية، أن تناول الكابسيسين يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم ويقلل الشهية، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الفلفل الحار أيضًا في تقليل السعرات الحرارية المتناولة، مما يُسهم في إنقاص الوزن .

