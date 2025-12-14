إضافة غير متوقعة للطعام تقوى المناعة وتنسف الدهون وتقلل الوزن

تلعب التوابل دورا كبيرا في صحة الإنسان خاصة الشطة، حيث أن إضافة القليل منها للطعام تمنح الجسم فوائد عديدة.

وفي هذه السطور، نكشف لكم أهم فوائد الشطة للمناعة وانقاص الوزن، عند تناولها بكميات بسيطة.

تعزز المناعة

الشطة الحمراء أو الفلفل الحار غني بالفيتامينات، وخاصة فيتامين سي الضروري لتقوية جهاز المناعة إضافةً إلى ذلك، يحتوي الفلفل الحار على فيتامينات أ، هـ، وب، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة، وكلها عناصر معروفة بتحسين المناعة، وفقًا لوزارة الزراعة وتكنولوجيا تصنيع الأغذية .

وقد يساعد تناول الفلفل الحار بانتظام على الوقاية من العدوى، وتحسين صحة الجلد، وتعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى ومع ذلك، يُنصح بتناوله باعتدال، وإلا فقد يُسبب اضطرابات في الهضم، مما يؤثر سلبًا على جهاز المناعة

إنقاص الوزن

الشطة مفيدة لمن يرغبون في إنقاص الوزن.

فقد ثبت أن مادة الكابسيسين، الموجودة في الفلفل الحار، تزيد من معدل الأيض عن طريق رفع درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتُعرف هذه العملية باسم توليد الحرارة، حيث يحرق الجسم الطاقة لإنتاج الحرارة

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة الشهية، أن تناول الكابسيسين يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم ويقلل الشهية، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الفلفل الحار أيضًا في تقليل السعرات الحرارية المتناولة، مما يُسهم في إنقاص الوزن .