أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المهمة الجوهرية للنيابة العامة تتمثل في حماية المال العام والتصدي بكل حسم لأي شبهة فساد، مشيرًا إلى أن تحركاتها تأتي في إطار الحفاظ على مقدرات الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز.

عرض دقيق للوقائع

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيان النيابة العامة الأخير يحمل أهمية كبيرة، واصفًا إياه بأنه بيان واضح وكاشف، لما اشتمل عليه من عرض دقيق للوقائع وملخص شامل، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات، وما ستشهده الفترة المقبلة في هذا الملف.

ملف نادي الزمالك

وفيما يتعلق بملف نادي الزمالك فرع أكتوبر، أشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر توجيهاته في عام 2021 بمنح النادي مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين، لاستكمال الإنشاءات والانتهاء من الأعمال المطلوبة، وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة للالتزام بتنفيذ المشروع وفقًا لأحكام القانون.

تحقيق الانضباط وحماية الحقوق

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن ما يجري حاليًا يعكس بوضوح جدية الدولة في التعامل مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن جميع الجهات تخضع للرقابة والمساءلة، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط وحماية حقوق الدولة.