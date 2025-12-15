قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
رئيس الوزراء يجتمع برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية

كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا  برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، لبحث الملفات المتعلقة بالتصدير .

ويستعرض الاجتماع الترتيبات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، بهدف تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وكذا المُحفزات المُختلفة التي تم إقرارها.

وكان قد أكد رئيس الوزراء في وقت سابق أن هناك اهتماماً بإحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، وهناك خطة لتحقيق ذلك، حيث تم مُضاعفة ما تم تخصيصه في برنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، في إطار تشجيع المُستثمرين للعمل على مُضاعفة صادراتهم، كما كان هناك اهتمام بالتشاور مع جميع المُصدرين بهدف التوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تفعيل هذا البرنامج الجديد، وأنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.

