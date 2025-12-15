رئيس الوزراء يجتمع برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، لبحث الملفات المتعلقة بالتصدير .

ويستعرض الاجتماع الترتيبات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، بهدف تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وكذا المُحفزات المُختلفة التي تم إقرارها.

وكان قد أكد رئيس الوزراء في وقت سابق أن هناك اهتماماً بإحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، وهناك خطة لتحقيق ذلك، حيث تم مُضاعفة ما تم تخصيصه في برنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، في إطار تشجيع المُستثمرين للعمل على مُضاعفة صادراتهم، كما كان هناك اهتمام بالتشاور مع جميع المُصدرين بهدف التوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تفعيل هذا البرنامج الجديد، وأنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.