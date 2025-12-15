فى ذكرى رحيله الأولى.. نبيل الحلفاوي عاشق الرياضة وأسرار اللحظات الأخيرة من حياته

تحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنان نبيل الحلفاوي الذي يعد واحدا من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم المهمة التى تظل خالدة فى وجدان وأحاسيس المشاهد العربي.

وفي لقاء سابق كشف الفنان نبيل الحلفاوي في حديثه مع محمود سعد ببرنامج أخر النهار عن بداية مسيرته الفنية أنه دخل عالم الفن عن طريق الصدفة أثناء دراسته في كلية التجارة، فقد رافق أحد أصدقائه الذي كان معجبًا بإحدى الفتيات، فذهب معه إلى المسرح لمشاهدتها أثناء بروفة لها ورغم انتهاء البروفة، شعر الحلفاوي بشغف تجاه الأجواء المسرحية، فتوجه إلى المخرج طالبًا المشاركة في العمل. وبالفعل، حصل على دورين، ومن حينها أصبح يتنقل بين المسرح والبيت بشكل دائم.

الرياضة فى حياة نبيل الحلفاوي

وفي سياق آخر، تحدث الحلفاوي عن شغفه برياضة الملاكمة في سن السابعة عشرة، مشيرًا إلى أن الألعاب القتالية الحديثة لم تكن قد انتشرت بعد في مصر، وكانت الملاكمة والمصارعة هما الأكثر شهرة، خاصة بعد بروز محمد علي كلاي كبطل عالمي.

زيجات نبيل الحلفاوي

و تزوج نبيل الحلفاوي للمرة الأولى من الفنانة فردوس عبدالحميد، وأنجب منها ابنه خالد، ثم انفصلا.

كانت الزيجة الثانية للفنان نبيل الحلفاوي بسيدة من خارج الوسط الفني، أنجب منها ابنه الثاني وليد.

وأبناء الفنان نبيل الحلفاوي هما المخرج خالد الحلفاوي الذي اشتهر بتقديم العديد من المسلسلات أبرزها كامل العدد الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار موسميه.

وابنه الآخر هو وليد الحلفاوي وأخرج أيضا العديد من الأعمال منها "وش في وش" وفي بيتنا روبوت، ومسلسل سوبر ميرو وغيرهم.

مرض الفنان نبيل الحلفاوي

أكد الإعلامي محمود سعد، أنه ودع صديقا غاليا وهو الفنان نبيل الحلفاوي، فما حدث أنه منذ 20 يوما قبل رحيله أخبرتنى زوجته بأن حالته سيئة، وتحدثت معه لبعض الوقت وقال لى إنه تعبان شوية".

وقال محمود سعد، خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية، على “الفيس بوك”، أن الفنان نبيل الحلفاوي كان خايف بسبب أن طريق المقبرة الخاصة به في مكان ضيق، فكان لديه خوف كبير إن أولاده لا يعلموا طريق الوصول للمدافن حتى أنه أخبرنى بأنه قام بعمل خريطة حتى يعلموا طريق الوصول.

وتابع الإعلامي محمود سعد، أن نبيل الحلفاوي كان يعاني من مرحلة متأخرة جدًا من السرطان، وصل للدرجة الرابعة، مؤكدا انه تم دفن نبيل الحلفاوي بعد صلاة العشاء، وكنت في حالة حزن كبيرة خاصة أنه كان أكثر من صديق، وكان له دور أن أكون موجود في التليفزيون وساعدني بدرجة كبيرة.