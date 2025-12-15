قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تعرف على لجنة تحكيم الفيلم العربي بمهرجان القاهرة القصير

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للفيلم القصير
لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للفيلم القصير

اختار مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الذي في نسخته السابعة و الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء المقبل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت شعار  « من أجل الحب و السلام و السينما .. هنفضل نحلم » اعضاء لجنة تحكيم مسابقة الافلام العربية كل من النجمة بسمة و المنتج د. عاطف عبد اللطيف و المخرجة التونسية مريم فرجاني .

و عبر الدكتور عاطف عبد اللطيف عن سعادته باختياره ضمن لجنة مسابقة الافلام العربية بهذا المهرجان المتميز .

و أضاف ان الفن المصري والمبدعين المصريين و العرب يتميزون بخبرات قوية و ستكون المنافسة قًوية بين المتسابقين بأعمالهم .

المعروف أن عاطف عبد اللطيف قدم كمنتج وممثل وروائي العديد من الافلام السينمائية مثل المرسي ابو العباس و رحلة يوسف و عمر خريستو و بحر الماس ومن الافلام القصير فيلم وادي الاسرار و البطارية ضعيفة الذي فاز بجائزة مهرجان الغردقة لسينما الشباب و كذلك فيلم نص ڤيتو الذي حصد جائزة مهرجان الغردقة ايضا و شارك في العديد من المسابقات و المهرجان سواء في مصر او الخارج و له تجربة متميزة في تقديم البرامج التلفزيونية مثل برنامجه الشهير مسافرون و ايضا برنامج عالم بلا حدود وغيرها من التجارب الناجحة.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يعقد هذا العام دورته السابعة في الفترة من ١٦ الى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ بدار الاوبرا المصرية .

مهرجان القاهرة للفيلم القصير عاطف عبد اللطيف بسمة المخرجة التونسية مريم فرجاني الفنانة بسمة

