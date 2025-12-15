قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدرت وزارة الأوقاف منشورًا عبر منصتها الإلكترونية تحذر فيه من مخاطر مخدر الجوكر المعروف علميًا باسم الكانابيتويدات الاصطناعية، مؤكدة أنه يشكل تهديدًا بالغًا لحفظ النفس والعقل، وهما من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية. 

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد الكيميائية المصممة كيميائيًا تتخفى تحت أسماء مضللة لتبدو آمنة، لكنها في حقيقتها مدمرة وتفوق تأثير الحشيش الطبيعي مرات عديدة، وتشكل خطرًا على الفرد والمجتمع معًا.

وأشار المنشور إلى أن مخدر الجوكر يصنع بوضع هذه المواد على نباتات جافة، ويؤثر على الدماغ بقوة غير متوقعة بسبب تركيبته الكيميائية المتغيرة باستمرار، مما يؤدي إلى أعراض حادة تصل أحيانًا إلى الهلاك. 

كما أن هذه المواد غالبًا ما تفلت من اختبارات الكشف عن المخدرات، مما يضاعف من جاذبيتها للشباب المتعاطين، ويجعلها تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وتاريخيًا، بدأت الكانابيتويدات الاصطناعية بالانتشار في أوروبا منذ عام 2004 تحت مسمى "سبايس"، وزُعم أنها أعشاب طبيعية، لكنها كانت في الأصل مركبات صُنعت لأغراض البحث العلمي منذ الثمانينيات، وامتازت بفعالية تفوق مركب THC الطبيعي بمئات المرات. ومع فرض حظر قانوني عليها في 2010 وما تلاه، عمد المصنعون إلى تعديل صيغها الكيميائية باستمرار لإنتاج أجيال جديدة بمئات الأنواع، ما يجعل تأثيرها غير متوقع ومهددًا للحياة.

كما أكدت الوزارة أن هذه المخدرات تصيب الدماغ بمستقبلات مشابهة لتلك التي يتفاعل معها الـ THC، لكنها أقوى بكثير، ما ينتج عنه تأثيرات شديدة ومفاجئة تصل من الهلوسة العنيفة إلى الفشل العضوي المفاجئ، وتهدد العقل والنفس في الوقت نفسه، وهو ما يجعل استخدامها محرّمًا شرعًا، استنادًا إلى قاعدة حفظ الضروريات الخمس، وخاصة حفظ العقل والنفس.

وشددت الأوقاف على أن التعاطي أو الترويج لمثل هذه المخدرات يترتب عليه إفساد المجتمع وتبديد الأموال، ويعد من الكبائر وضروب الإفساد في الأرض، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التوعية والرقابة القانونية.

الأوقاف مخدر الجوكر مخاطر الجوكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف خلال القاء كلمته

وزير الأوقاف: الفقيه الحق لا يكتفي بالأحكام المجردة بل يعي أحوالَ الناس وآثار الفتوى في حياتهم

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد