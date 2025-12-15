أكاديمية الأوقاف الدولية تواصل تأهيل علماء ماليزيا لصناعة عالم رشيد

تواصل أكاديمية الأوقاف الدولية فعاليات دورة تأهيل علماء ماليزيا للأسبوع الثاني على التوالي، ضمن برنامج علمي مكثف يستهدف صناعة عالم رشيد، وتعزيز أدوات مواجهة الفكر المتطرف، وبناء الوعي العقدي والدعوي على أسس علمية راسخة.

وقدّم الدكتور عبد الغفار عبد الرؤوف حسن - مدرس الثقافة بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، سلسلة محاضرات علمية متخصصة على مدار ثلاثة أيام حول شرح متن الخريدة البهية، تناول خلالها المكانة العلمية لهذا المتن باعتباره أحد المتون الأصيلة المنبثقة عن المدرسة السنوسية، لما تميز به من إيجاز اللفظ وعمق المعنى، الأمر الذي جعله من المتون المعتمدة في بناء الملكة العقدية والدعوية لدى طلاب العلم.

وأوضح المحاضر أثر الحكم العقلي في تشكيل وعي الداعية، مبينًا أن قيام الحكم لا يتحقق إلا بوجود محكوم عليه، ومحكوم به، وحاكم يتوزع بين العقل والعادة والشرع، مع التأكيد على دور النفس الواعية في إدراك هذه المنظومة إدراكًا سليمًا ومتزنًا.

كما استعرض الفروق المنهجية الدقيقة بين الإيمان والتقليد، والعلم والمعرفة، والدليل الإجمالي والتفصيلي، والتقليد في الأصول والفروع، مؤكدًا أن ضبط هذه المفاهيم يمثل حجر الزاوية في بناء عقل دعوي قادر على مواجهة الشبهات بالحجة والعلم.

وتطرقت المحاضرات إلى باب الصفات الإلهية بوصفه من أدق أبواب العقيدة، حيث جرى بيان الصفات النفسية والسلبية، وصفات المعاني والمعنوية، مع التأكيد على أن منهج الأشاعرة يقوم على تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث، دون إنكار لما ورد به النص الشرعي، ووفق ضوابط علمية محكمة.

كما شددت على أن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على نفي الجرمية والعرضية والجهة والزمان والمكان عن الله تعالى، ورفض قيام الحوادث بذاته سبحانه، مع تقرير القاعدة الأصولية الجامعة: "كل ما أوهم ظاهره خلاف المراد في حق الله تعالى فالمراد منه لازمه".

كما تناول البرنامج باب النبوات، وما يُثار حوله من شبهات تتعلق بالعصمة، مؤكدًا أن التحقيق العلمي الرصين كفيل بكشف زيف تلك الشبهات، وإظهار انسجام النصوص الشرعية مع مقاصدها الكلية وأهدافها السامية.

واختُتم البرنامج العلمي بتناول التصوف باعتباره مسارًا عمليًا لتزكية السلوك قبل كونه علمًا اصطلاحيًا، غايته إصلاح القلب واستقامة الجوارح، مع التنويه بأمهات كتب التصوف التي تمثل زادًا علميًّا للدعاة، وفي مقدمتها الرسالة القشيرية، وإحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ومؤلفات الإمام عبد الوهاب الشعراني، والإمام أحمد زروق.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص أكاديمية الأوقاف الدولية على ترسيخ الوعي العقدي الرصين، وبناء الداعية القادر على الجمع بين سلامة المنهج، وعمق الفهم، وحسن البلاغ، بما يسهم في خدمة المجتمعات ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.