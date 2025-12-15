قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء.. الأزهري ينعى وزير الثقافة الأسبق

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صابر عرب - أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء.

ويُعدُّ الراحل علمًا من أعلام التاريخ والفكر، أثرى الدراسات التاريخية المعاصرة بمؤلفاته وبحوثه، أسهم في دعم الهوية الثقافية المصرية، وتعزيز دور الثقافة في بناء الوعي الوطني إبان توليه وزارة الثقافة.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص تعازيه لأسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتواصل الإدارة العامة للبر وخدمة المجتمع بـ وزارة الأوقاف، إنجازاتها في النهوض بدورها الاجتماعي والإنساني تجاه أبناء الوزارة والمجتمع، في إطار رسالة الوزارة الشاملة التي تجمع بين العمل الدعوي والخدمي. 

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، الأحد، أنها تنفرد بتقديم هذه الخدمات المتميزة لموظفيها ومجتمعهم؛ ترسيخًا لدورها الريادي في الجمع بين العمل الدعوي والإنساني لخدمة الوطن والمواطن. 

وفي ما يلي عرض بدعم الحالات الإنسانية وتقديم المساعدات العاجلة والمساهمات المادية عن الشهر المذكور: 

صرف ٤٣٥ ألف جنيه على هيئة إعانات وفاة لعدد ٢٦ موظفًا من أبناء الوزارة. 

２.       صرف ٥ آلاف جنيه على سبيل المكافأة المالية لأحد عمال المساجد من ذوي الهمم؛ تقديرًا لتميزه في أداء عمله. 

３.       صرف ٢٠ ألف جنيه على سبيل الإعانة لأحد العاملين من أبناء الوزارة؛ إثر تعرضه لحادث سير. 

４.       صرف ١٥ ألف جنيه على سبيل المساهمة المادية لإحدى الموظفات بالوزارة لمساعدتها في نفقات علاج زوجها. 

５.       صرف ١٠ ملايين جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٥٠٢ موظفًا بالوزارة والجهات التابعة لها.

６.       صرف ٥٢٠ ألف جنيه على هيئة قروض حسنة لعدد ٢٦ سيدة من العاملات بالوزارة والجهات التابعة لها، منهن أرامل يعُلن أبناءً في مراحل تعليمية مختلفة. 

وزير الأوقاف وزير الثقافة الأسبق صابر عرب أسامة الأزهري

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
