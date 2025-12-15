انطلاق فعاليات مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة بحضور وزراء الكهرباء والبترول

انطلقت قبل قليل فعاليات، النسخة التاسعة من مؤتمر الاهرام التاسع للطاقة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية».

وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وياسر صبحي نائبا عن وزير المالية، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

كما حضر المؤتمر عدد من الوزراء السابقين هم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والمهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق

كما شارك عدد من مسئولي وقيادات هيئات وشركات الكهرباء والطاقة، والبترول، وقطاع الأعمال والمال، والاستثمار.

ووضعت اللجنة العليا للمؤتمر كافة الاستعدادات والترتيبات لإنجاح المؤتمر وضمان تكامل مناقشات جلساته؛ للوصول إلى برنامج عمل لمستقبل الطاقة، في ضوء استعراض وزراء "الكهرباء" و"البترول" و"قطاع الأعمال" لرؤية الوزارات الثلاث نحو مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية، في جلسة خاصة، وما تشهده الساحة العالمية من تحولات في مزيج الطاقة، واتجاهات الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري والطاقة النووية، وفرص الاستثمار، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك التحديات والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة، والتشريعات والسياسات المحفزة للاستثمار، والاتجاه نحو التكامل الإقليمي والتعاون الدولي، وفرص مصر كمركز إقليمي للطاقة.