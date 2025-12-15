جايبلكم مفاجأة عن زيزو.. ناقد رياضي يعلن خبرا مثيرا لجماهير الزمالك

أشار الناقد الرياضي خالد طلعت، لتألق أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي خلال الموسم الجديد مع القلعة الحمراء.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "كل الزملكاوية كانوا بيقولوا ان زيزو يستحق جايزة أفضل لاعب داخل أفريقيا في عام 2024، ونفس الناس دول بيقولوا إن زيزو مستواه تراجع لما راح الاهلي السنة دي

وتابع: “جايبلكوا مفاجأة بقى ان أرقام زيزو في سنة 2025 أفضل من أرقامه سنة 2024 في نفس عدد المباريات”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي نظيره سيراميكا، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وتأتي مواجهة الأهلي وسيراميكا في إطار بطولة كأس رابطة الأندية، حيث يتواجد المارد الأحمر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.