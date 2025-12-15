اتفرج ببلاش.. 8 قنوات تنقل مباراة المغرب والإمارات بنصف نهائي كأس العرب

يستضيف ستاد خليفة الدولي مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بين منتخب المغرب ضد منافسه الإمارات.

وتقام مباراة المغرب ضد الإمارات في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر2 - أبوظبي الرياضية 1.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو اللقب، معتمداً على خبرة لاعبيه وأدائهم القوي، لتأكيد تفوق "أسود الأطلس" والعبور إلى المباراة النهائية.



القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات

قناة أبوظبي الرياضية HD 1

قناة دبي الرياضية

قناة الشارقة الرياضية

قناة الكويت الرياضية

قناة عمان الرياضية

Mbc 5

قناة بي إن سبورتس المفتوحة

قناة الكأس HD 1

ومن المتوقع أن يبدأ المغرب المباراة بتشكيل كالتالي :

حارس المرمى: المهدي بن عبيد

الدفاع: محمد بولكسوت - سفيان بوفتيني - مروان سعدان - حمزة الموساوي.

الوسط: أسامة طنان - محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي.

الهجوم: الأمين زحزوح - عبد الرزاق حمد الله - كريم البركاوي.

في المقابل، يطمح المنتخب الإمارات لمواصلة عروضه المميزة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب، مستفيدا من الروح القتالية لـ"الأبيض" لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى النهائي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإمارات كالتالي :

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ريتشارد أوكونور – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيى نادر.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – كايو لوكاس – يحيى الغساني.

وكان منتخب الإمارات قد أظهر صلابة كبيرة في الفوز على الجزائر في ربع النهائي، حيث حسم اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بفضل تألق الحارس حمد المقبالي الذي تصدى لمحاولتي ياسين بنزية ومحمد خاسف.

أما المنتخب المغربي، فقد تخطى عقبة سوريا بفوز 1-0 في الوقت الأصلي، ليؤكد قوته قبل مواجهة نصف النهائي.

ويواجه المنتخب الإماراتي ضغطا زمنيا قصيرا للتعافي قبل اللقاء، حيث شدد لوكاس بيمينتا على أهمية استعادة التركيز سريعاً لمواجهة خصم قوي مثل المغرب.