تشكيل منتخب السعودية والأردن المتوقع في نصف نهائي كأس العرب

تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية لملعب ستاد البيت لمتابعة مباراة منتخب السعودية ونظيره الأردن، مساء اليوم، الاثنين، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025.

وتقام مباراة السعودية ضد الأردن في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر2 وأبوظبي الرياضية 1

السعودية تواجه الأردن في مواجهة نارية على طريق اللقب

يدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة الزحف نحو اللقب، بينما يسعى "النشامى" لمواصلة عروضهم المميزة والاقتراب من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب السعودية بتشكيل كالتالي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي - وليد الأحمد - حسان تمبكتي - نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - ناصر الدوسري - محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات - فراس البريكان - سالم الدوسري.

على الجانب يعيش المنتخب الأردني فترة مميزة بعد حصوله على وصافة كأس آسيا 2023، وتأهله التاريخي لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، ليصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج بلقب كأس العرب.

تشكيل منتخب الأردن المتوقع

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - سليم عبيد - أدهم القريشي

خط الوسط: إبراهيم سعادة - نزار الرشدان - مهند أبو طه

خط الهجوم: علي علوان - أحمد عرسان - الفاخوري

وحقق الأردن فوزًا مثيرًا على العراق 1-0 في ربع النهائي، رغم خسارته للاعبه يزن النعيمات في الشوط الأول، حيث عزى اللاعبون هذا الانتصار إلى إصرارهم على إبراز مستوى كرة القدم الأردنية.