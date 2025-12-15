قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب السعودية والأردن المتوقع في نصف نهائي كأس العرب

منتخب السعودية
منتخب السعودية
عبدالله هشام

تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية لملعب ستاد البيت لمتابعة مباراة منتخب السعودية ونظيره الأردن، مساء اليوم، الاثنين، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025.

وتقام مباراة السعودية ضد الأردن في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر2 وأبوظبي الرياضية 1

السعودية تواجه الأردن في مواجهة نارية على طريق اللقب

يدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة الزحف نحو اللقب، بينما يسعى "النشامى" لمواصلة عروضهم المميزة والاقتراب من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب السعودية بتشكيل كالتالي 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي - وليد الأحمد - حسان تمبكتي - نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - ناصر الدوسري - محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات - فراس البريكان - سالم الدوسري.

على الجانب يعيش المنتخب الأردني فترة مميزة بعد حصوله على وصافة كأس آسيا 2023، وتأهله التاريخي لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، ليصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج بلقب كأس العرب.

تشكيل منتخب الأردن المتوقع

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - سليم عبيد - أدهم القريشي

خط الوسط: إبراهيم سعادة - نزار الرشدان - مهند أبو طه

خط الهجوم: علي علوان - أحمد عرسان - الفاخوري

وحقق الأردن فوزًا مثيرًا على العراق 1-0 في ربع النهائي، رغم خسارته للاعبه يزن النعيمات في الشوط الأول، حيث عزى اللاعبون هذا الانتصار إلى إصرارهم على إبراز مستوى كرة القدم الأردنية.

منتخب السعودية السعودية منتخب الأردن كأس العرب بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد