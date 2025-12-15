قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب بعد انطلاقها في الخارج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر أن فترة الصمت الانتخابي تعد من الركائز الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للناخبين للتفكير واتخاذ قراراتهم دون أي تأثيرات دعائية أو خارجية. وأضاف أن هذه الفترة تبدأ بعد انتهاء الدعاية الانتخابية وتسبق يوم الاقتراع، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل بحزم مع أي خروقات قد تحدث، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في محيط اللجان الانتخابية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أشار عبد الناصر إلى أن الهيئة الوطنية تتخذ إجراءات قانونية فورية في حال وصول شكاوى رسمية بشأن أي مخالفات انتخابية، مؤكداً دور وزارة الداخلية في تأمين اللجان ومنع أي مظاهر للدعاية أو الرشاوى الانتخابية في محيطها.

وأوضح عبد الناصر أن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تجرى في 13 محافظة، وتغطي 55 دائرة انتخابية. وأشار إلى أن هذه الجولة تتضمن تنافس 202 مرشح على 101 مقعد في البرلمان، موضحاً أن هذه الإعادة تأتي نتيجة عدم حصول أي مرشح في الجولة الأولى على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة.

وبخلاف الجولة الأولى، أكد عبد الناصر أن الفوز في جولة الإعادة يتم بناء على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح، دون الحاجة لتحقيق نسبة الـ 50%، مما يعني أن حتى الفارق الصوتي البسيط قد يكون حاسماً في تحديد الفائز.

وتوقع عبد الناصر أن تشهد هذه الجولة نسبة مشاركة أقل مقارنة بالجولة الأولى، بسبب انخفاض عدد المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية، مما يقلل من حشود الناخبين مقارنة بالمنافسة الأكبر التي شهدتها الجولة الأولى.

واختتم عبد الناصر حديثه بالإشارة إلى أن المشهد الانتخابي في هذه الجولة يشهد منافسة حادة بين الأحزاب والمستقلين، مشيراً إلى أن النتائج الأولية قد تفرز تركيبة برلمانية متنوعة تضم أحزاباً متعددة وفكرية متنوعة، مع حضور قوي للمعارضة ونجاح عدد من الوزراء السابقين، وهو ما سينعكس إيجابياً على أداء البرلمان في الدورة المقبلة.

الصمت الانتخابي العملية الانتخابية الدعاية الانتخابية الوطنية للانتخابات اللجان الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

أكاديمية الأوقاف الدولية تواصل تأهيل علماء ماليزيا لصناعة عالم رشيد

مفتي الجمهورية

بمشاركة وزراء ومفتين.. انطلاق الندوة الدولية الثانية لهيئات الإفتاء في العالم.. بعد قليل

ينتهي وقت أذكار الصباح

متى ينتهي وقت أذكار الصباح؟.. منذ 50 دقيقة لكن أجره لم يفتك

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد