قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدسوقي: مؤتمر الأهرام محطة فارقة للحوار حول قضايا الطاقة وتقديم حلول لتحدياتها

مؤتمر الاهرام
مؤتمر الاهرام
وفاء نور الدين

أكد محمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، أن مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة يمثل محطة فارقة في مسيرة الحوار الوطني والإقليمي حول قضايا الطاقة، مشيرًا إلى أن الزخم الكبير الذي تشهده جلسات المؤتمر ونقاشاته يعكس الأهمية المتنامية لهذا الحدث، الذي نجح في استقطاب مشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين، وهو الأمر الذي يجعله ساحة مفتوحة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل الطاقة في مصر والمنطقة.
وأوضح الدسوقي أن هذا الحضور اللافت والتفاعل المثمر داخل الجلسات يعكسان حجم الثقة التي بات يحظى بها مؤتمر الأهرام للطاقة، باعتباره منصة جادة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة العملية، وتتيح مناقشات معمقة تتجاوز الطرح النظري إلى تقديم حلول واقعية للتحديات الراهنة، واستشراف الفرص المستقبلية في واحد من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في مسار التنمية ونجاحاتها.

وأشار رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي إلى أن الدور الذي تقوم به مؤسسة الأهرام في إنجاح المؤتمر يأتي امتدادًا طبيعيًا لرسالتها التاريخية في التنوير وبناء الوعي وتنمية المجتمع، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام لا تكتفي بنقل الخبر، بل تسعى إلى صناعة المعرفة ودعم الحوار الرشيد حول القضايا المصيرية، وفي مقدمتها قضية الطاقة التي تمس حياة المواطنين وتؤثر مباشرة في الاقتصاد والأمن القومي. 

تحقيق التنمية المستدامة
وأضاف أن تنوع محاور وجلسات المؤتمر منح النقاش ثراءً خاصًا، حيث تناولت المناقشات بتفصيل دقيق كل ما يتعلق بمزيج الطاقة، ودور الدولة في صياغة السياسات، وجهود وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام إلى جانب إسهامات القطاع الخاص، ومشاركة واسعة للشركات والهيئات والمؤسسات المصرية والإقليمية والعالمية، بما يعكس تكامل الأدوار وتلاقي المصالح من أجل مستقبل طاقة مستدام ومزدهر.
وأشاد الدسوقي بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة العليا للمؤتمر، وما بذلته من جهد متواصل في الإعداد والتنظيم، حتى خرجت النسخة التاسعة في صورة مشرفة تليق باسم الأهرام ومكانتها، وتلبي تطلعات المشاركين. 

شركاء النجاح وفريق تنظيم المؤتمر
واختتم تصريحاته بالتطلع إلى مزيد من نسخ ناجحة لمؤتمر الأهرام للطاقة، مؤكدًا أنه نجح في تأكيد جدارته كمنصة محورية وناجحة للمناقشات المتخصصة حول قضايا الطاقة، وقاطرة فكرية تساهم في رسم السياسات وصناعة المستقبل، في ظل عالم تتزايد فيه التحديات وتتسع فيه آفاق الفرص الاستثمارية.

مؤتمر الأهرام الطاقة الكهرباء الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

محمد صلاح

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء: طبقنا أنماطاً جديدة للتشغيل وخفضنا استهلاك الوقود

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية

وزير العمل يشهد حلف اليمين

جبران يشهد حلف اليمين القانونية لمفتش عمل ..ويحثهم على الالتزام بالحياد والنزاهة

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد