رياضة

الخسارة فيها أكثر فائدة.. ناقد رياضي يثير الجدل بشأن مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
علا محمد

تحدث  الناقد الرياضي فتحي سند عن مباراة  مصر و نيجيريا الودية غداً قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"لا ..ينبغى التوقف أمام نتيجة مباراة مصر ونيجيريا الودية غدا ..فربما كان الفوز بها غير مفيد ..والخسارة فيها أكثر فائدة ..المعايير الفنية فى المباريات التجريبية تحتاج إلى حسابات مختلفة لا ..علاقة لها بردود الأفعال الجماهيرية" .

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

الناقد الرياضي فتحي سند مصر نيجيريا الودية بطولة كأس الأمم الإفريقية بقيادة حسام حسن المدير الفني

