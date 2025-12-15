قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في تعاملات السوق المصرفي، مع ملاحظة تحركات طفيفة في بعض العملات الرئيسية. 

ويواصل المتعاملون متابعة تأثيرات السياسات النقدية وتقلبات الأسواق العالمية على أسعار الصرف.

تعكس الأسعار الحالية حالة السوق المحلي وتأثيرات العرض والطلب في القطاع المصرفي المصري، حيث يتابع المستثمرون والمستهلكون التغيرات اليومية قبل اتخاذ أي خطوات في الشراء أو البيع.

أسعار أبرز العملات الأجنبية اليوم جاءت كما يلي:

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع

اليورو الأوروبي  مقابل الجنيه المصري: 55.67 جنيهًا للشراء و55.83 جنيهًا للبيع

الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري: 63.39 جنيهًا للشراء و63.61 جنيهًا للبيع

الريال السعودي  مقابل الجنيه المصري: 12.64 جنيهًا للشراء و12.67 جنيهًا للبيع

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري: 12.91 جنيهًا للشراء و12.95 جنيهًا للبيع

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 154.50 جنيهًا للشراء و155.10 جنيهًا للبيع

تظهر هذه الأسعار متوسط مستويات الصرف في البنوك المصرية، وقد تختلف قليلًا بين مؤسسة مالية وأخرى بحسب العرض والطلب وآليات السوق.

وتستمر الأسواق في متابعة تأثيرات السياسات النقدية المحلية والدولية، بما في ذلك تحركات الدولار الأمريكي والاتجاهات الاقتصادية العالمية، على أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري.

تمثل هذه الأرقام مرجعًا مهمًا للمتعاملين في القطاعات المصرفية والتجارية والأفراد الذين يخططون لتحويلات أو تعاملات مالية بالعملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم.

الدولار سعر الدولار سعر اليورو سعر الدينار الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

إطلاق HyperOS 3

بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

هاتف آبل القابل للطي

هل سيغير iPhone Fold قواعد اللعبة.. إليك أهم مواصفات هاتف آيفون قابل للطي في 2026

تصوير

تفاصيل ختام المسابقة العالمية للتصوير 2025

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد