تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في تعاملات السوق المصرفي، مع ملاحظة تحركات طفيفة في بعض العملات الرئيسية.

ويواصل المتعاملون متابعة تأثيرات السياسات النقدية وتقلبات الأسواق العالمية على أسعار الصرف.

تعكس الأسعار الحالية حالة السوق المحلي وتأثيرات العرض والطلب في القطاع المصرفي المصري، حيث يتابع المستثمرون والمستهلكون التغيرات اليومية قبل اتخاذ أي خطوات في الشراء أو البيع.

أسعار أبرز العملات الأجنبية اليوم جاءت كما يلي:

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع

اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري: 55.67 جنيهًا للشراء و55.83 جنيهًا للبيع

الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري: 63.39 جنيهًا للشراء و63.61 جنيهًا للبيع

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: 12.64 جنيهًا للشراء و12.67 جنيهًا للبيع

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري: 12.91 جنيهًا للشراء و12.95 جنيهًا للبيع

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 154.50 جنيهًا للشراء و155.10 جنيهًا للبيع

تظهر هذه الأسعار متوسط مستويات الصرف في البنوك المصرية، وقد تختلف قليلًا بين مؤسسة مالية وأخرى بحسب العرض والطلب وآليات السوق.

وتستمر الأسواق في متابعة تأثيرات السياسات النقدية المحلية والدولية، بما في ذلك تحركات الدولار الأمريكي والاتجاهات الاقتصادية العالمية، على أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري.

تمثل هذه الأرقام مرجعًا مهمًا للمتعاملين في القطاعات المصرفية والتجارية والأفراد الذين يخططون لتحويلات أو تعاملات مالية بالعملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم.