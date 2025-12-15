قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟

الطالب المتوفى
الطالب المتوفى
قسم المحافظات

في واقعة مؤسفة شهدتها محافظتا المنوفية وكفر الشيخ،   حيث توفا طالبة بالصف السادس خلال طابور المدرسة وطالب بكلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الخاصة بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة الرياضة..

 

وفاة طالبة بالصف السادس

توفت طالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدى قري مركز الشهداء في محافظة المنوفية أثناء حضورها طابور الصباح. 

تفاصيل الحادث

حيث فوجئ العاملون والطلاب بمدرسة دناصور الابتدائية بسقوط الطالبة ملك بالصف السادس الابتدائي أثناء وقوفها بطابور الصباح. 

وبالكشف عليها تبين وفاتها حيث إنها كانت مريضة ولديها تاريخ مرضي. 

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، إن الطالبة كانت تستعد للمشاركة في الإذاعة المدرسية بالصف السادس الابتدائي وتوفت فجأة وسقطت أثناء طابور الصباح. 

ونفي وكيل الوزارة ما تردد حول سقوط الطالبة من الطابق الخامس من مدرستها مؤكدا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد فيها شبهة والطالبة لديها تاريخ مرضي سابق. 

 وأوضح أنه تم نقل الطالبة إلي الوحدة الصحية فور وقوعها إلا أنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفت. 

وقدم وكيل الوزارة خالص العزاء لأسرة الطالبة ملك وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة. 

كفر الشيخ 

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حالة من الحزن الشديد، لوفاة طالب بكلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الخاصة بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة الرياضة داخل صالة ألعاب رياضية.

توفى اثناء ممارسة الرياضة 

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ينعى الطالب أحمد حسن المنطاوي، البالغ من العمر 21 عامًا، أثناء ممارسة الرياضة بإحدى صالات الألعاب الرياضية مع أصدقائه.

وقال مصطفى البيلي، أحد أصدقاء لطالب المتوفى لـ «صدى البلد»، إن الفقيد شعر بهبوط مفاجئ أثناء ممارسة الرياضة داخل صالة ألعاب رياضية، وجرى نقله إلى المستشفى وتبين أنه توفي متأثراً بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى أصدقاء الطالب الراحل بعبارات مؤثرة، مؤكدين أنه كان متدينًا ويحظى بدماثة الخلق وحب الجميع وكان حريصاً على ممارسة الرياضة بانتظام، داعين الله - عز وجل - أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وفاة طالبة المنوفية كفر الشيخ وفاة طالب بكلية العلاج الطبيعي

