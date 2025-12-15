قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمد صابر عرب في ذمة التاريخ.. وداعًا لوجهٍ هادئ من وجوه الثقافة الرسمية

محمد صابر عرب
محمد صابر عرب
جمال عاشور

لم يكن خبر رحيل الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، مجرد سطرٍ عابر في شريط الأخبار، بل هزّة صامتة في وجدان الوسط الثقافي المصري والعربي. فالرجل الذي عَبَرَ من قاعات البحث الأكاديمي إلى دهاليز الإدارة الثقافية، ومن رفوف الكتب إلى مكاتب القرار، ترك خلفه سيرةً كثيفة الحضور، متشابكة الأثر، ومحلَّ إجماعٍ نادر على الاحترام، حتى بين المختلفين معه، ومع إعلان وفاته أمس، تسابقت المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية إلى نعيه، في مشهدٍ كشف عن حجم المكانة التي احتلها، وعن فراغٍ يصعب ملؤه في لحظةٍ تتراجع فيها قيمة المثقف الإداري، ويغيب فيها صوت العارف بالثقافة من داخل السلطة.

منذ الساعات الأولى لانتشار الخبر، أصدرت وزارة الثقافة بيان نعي رسمي، أكدت فيه أن الراحل كان « مؤرخًا متفردًا ومعلمًا لأجيال، ومفكرًا من طراز فريد، ورجلًا آمن بدور الثقافة كقوة ناعمة قادرة على بناء الوعي وصون الهوية»، مشيرة إلى دوره البارز في خدمة الثقافة المصرية والعربية، سواء من موقعه الأكاديمي، أو خلال توليه حقيبة الثقافة في مرحلةٍ شديدة الاضطراب من تاريخ البلاد.
لم يكن البيان تقليديًا في لغته، بل حمل اعترافًا ضمنيًا بثقل المرحلة التي تولى فيها عرب المسؤولية، وبما تطلبته من حكمة وهدوء وقدرة على التوازن بين ضرورات الدولة وحرية الثقافة.

الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، من المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاع الفنون التشكيلية، ودار الكتب والوثائق القومية، أصدرت بيانات متتابعة، استحضرت فيها سيرة الرجل بوصفه مثقفًا موسوعيًا، وأستاذًا جامعيًا مخلصًا، ووزيرًا حاول – قدر استطاعته – أن يُبقي على مسافةٍ آمنة بين الثقافة وصراعات السياسة، وتوقفت بعض البيانات عند إسهاماته في دعم النشر، وحماية المؤسسات الثقافية من التفكك في لحظةٍ كانت فيها الثقافة نفسها موضع تشكيك واستهداف.

لم يقتصر النعي على المؤسسات الرسمية، فقد بادرت مؤسسات ثقافية أهلية، ودور نشر مستقلة، واتحادات وروابط ثقافية، إلى إصدار بيانات نعي حملت نبرةً أكثر حميمية، وأقرب إلى الشهادة الإنسانية، اتحاد كتاب مصر وصف الراحل بأنه «مثقف دولة بالمعنى النبيل للكلمة»، مشددًا على أنه لم يتعامل مع الثقافة كزينةٍ للسلطة، بل كركيزة من ركائز الوعي الوطني، فيما رأت بعض دور النشر المستقلة أن عرب كان من القلائل الذين فهموا حساسية العلاقة بين الدولة والمثقفين، ولم يسعَ إلى ترويض المشهد الثقافي أو إخضاعه، حتى في أصعب الظروف.

أما الجامعات المصرية، التي شهدت سنواته الأطول أستاذًا وباحثًا، فقد نعت فيه العالم الجاد، والباحث الصبور، الذي أسهم في ترسيخ دراسات الأدب المقارن والنقد الثقافي، وفتح آفاقًا جديدة أمام أجيالٍ من الطلاب، أصدرت بيانات أكدت أن رحيله خسارة للبحث العلمي بقدر ما هو خسارة للإدارة الثقافية، وأن تأثيره الأكاديمي سيظل حاضرًا في قاعات الدرس، وفي الكتب التي ما زالت تُدرَّس وتُناقَش.

اللافت في موجة النعي الواسعة، أنها لم تُجمِّل سيرة الرجل بقدر ما أعادت قراءتها بهدوء، كثير من البيانات ألمح – دون تصريح – إلى أن محمد صابر عرب كان وزيرًا في زمنٍ استثنائي، تولى المسؤولية أكثر من مرة في فترات انتقالية حرجة، حين كانت الثقافة مطالبة بأن تصمد، لا أن تزدهر، ورغم الانتقادات التي وُجِّهت إليه آنذاك، فإن غالبية الأصوات اليوم تتفق على أنه أدّى ما استطاع، وأنه لم يُفرّط في جوهر الفكرة الثقافية، حتى وهو محاصر بتناقضات السياسة وضغوط الشارع.

المثقفون أنفسهم، عبر مقالاتهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركوا في كتابة نعي موازٍ، أكثر صدقًا وحرية. بعضهم استعاد مواقفه الإنسانية، وهدوءه في الحوار، واستعداده للاستماع حتى لأشد منتقديه، آخرون توقفوا عند كتبه ودراساته، معتبرين أن الرجل سيبقى حاضرًا بنتاجه الفكري، حتى لو غاب جسده، ولم تخلُ هذه الكتابات من نبرة حزنٍ على زمنٍ كان فيه وزير الثقافة مثقفًا حقيقيًا، لا مجرد مدير ملفات أو واجهة بروتوكولية.

إن نعي الدكتور محمد صابر عرب لم يكن مجرد واجبٍ بروتوكولي أدّته المؤسسات، بل بدا كأنه لحظة مراجعة جماعية لعلاقة الثقافة بالدولة، ولدور المثقف في زمن الأزمات، فقد كشف هذا الإجماع النادر على تقديره، أن المشهد الثقافي – رغم انقساماته – لا يزال قادرًا على الاعتراف بمن خدمه بإخلاص، حتى وإن اختلف معه، كما أعاد إلى الواجهة سؤالًا مؤلمًا: كم نملك اليوم من شخصيات تجمع بين العمق المعرفي، والنزاهة الأخلاقية، والقدرة على الإدارة؟

برحيل محمد صابر عرب، تطوي الثقافة المصرية صفحةً من صفحاتها الثقيلة والمعقدة، صفحة كُتبت بحبر الأكاديمية، وضغط السياسة، وقلق المرحلة الانتقالية، لكنه رحيل لا يُغلق الدفتر تمامًا، فآثاره باقية في مؤسساتٍ حاول أن يحميها، وفي طلابٍ تتلمذوا على يديه، وفي كتبٍ ستظل شاهدة على مشروعٍ فكري آمن بأن الثقافة ليست ترفًا، بل ضرورة وجود، وبين نعيٍ رسمي وآخر أهلي، تتشكل صورة رجلٍ رحل بهدوء، كما عاش.. مثقفًا يؤدي واجبه، دون ضجيج.

الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق الوسط الثقافي المصري رفوف الكتب المؤسسات الثقافية الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

بشير العدل

بشير العدل: تطوير التعليم يساهم فى علاج البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

السلع

تموين القاهرة: سوق جديد لليوم الواحد بالمرج يضم 40 مكانا لبيع السلع

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد