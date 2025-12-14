وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق

توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق.

وزير الثقافة الأزهري

والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، الذي رحل عن عالمنا اليوم، أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، هو وزير الثقافة المصرية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، 16 يوليو 2013.

وزير الـ 3 حكومات

كما كان صابر عرب وزيراً للثقافة في حكومة كمال الجنزوري، ديسمبر 2011 وحكومة هشام قنديل، أغسطس 2012.

أستاذ تاريخ العرب

وتخصص الدكتور محمد صابر عرب أكاديميًا في تاريخ العرب الحديث جامعة الأزهر، وعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكان عضواً بالمجلس القومي للمرأة.