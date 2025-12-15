قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
تحقيقات وملفات

أبوها العاطل ضربها لحد الموت .. أسرة الطفلة ماجدة : متستاهلش كدا وعايزين حقها | خاص

محمود زيدان

تجرد أب من كل معاني الشفقة والرحمة والحب وقام بضرب ابنته الصغيرة التي لم تتجاوز 12 عاما ضرب مبرح بلا رحمة حتى فارقت الحياة ..

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وتبين من خلال التحريات والمعلومات الأولية أن م.ر 36 سنة، بدون عمل، مقيم بقرية المثلث مركز الرياض، أقدم على ضرب ابنته ماجدة 12 سنة بعصا خشبية غليظة، لمعاقبتها.

 وجرى نقل الطفلة المجني عليها إلى المستشفى منذ عدة أسابيع، وتوفيت متأثرة بإصابتها المتعددة.

ألقى ضباط المباحث القبض على الأب المتهم، وأخطرت جهات التحقيق.

اسرة الطفلة تطالب بحقها

قالت أسرة الطفلة المجني عليها «ماجدة»، إنها كانت طفلة بريئة: «ماجدة كانت ملاك ماتستاهلش يتعمل فيها كده .. طفلة بريئة .. إحنا عايزين حقها.. إحنا عايزين حق البنت دا ما يروحش مش عايزين أكثر من حقها وبس».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: «ملناش حد غير ربنا وعايزين حق البنت دا ما يروحش .. ماجدة عندها 12 سنة كانت بتروح تشتغل هنا وهنا عشان أبوها.. مطمرش فيه وقتلها حسبي الله ونعم الوكيل».

وتابعت: «مكناش نتخيل إن محمد يعمل في ماجدة كده ويقتلها .. دا كانت روحه،  حرمها من الحياة والدنيا كلها.. ضربها ومخلاش فيها حتة سليمة.. ربنا يرحمها وحسبي الله ونعم الوكيل فيه».

https://youtube.com/shorts/a-n154rIU04

والد يقتل بنته كفر الشيخ جريمة قتل

