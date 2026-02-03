قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء يتفقد منشآت الحماية من السيول استعدادًا للموسم الشتوي

اعمال الحماية من السيول
اعمال الحماية من السيول
ايمن محمد

قام الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية على منشآت الحماية من أخطار السيول  وحصاد الأمطار بزمام الإدارة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول.

وأكد مدير الإدارة، على جاهزية جميع المنشآت لاستقبال السيول، حيث جرى تطهير وتنظيف مخرات السيول بكافة المدن المحافظة من قبل حملات مكثفة، مشيرًا إلى أنه جرى المرور على كافة أعمال الحماية التي جرى تنفيذها للتأكد من كفاءتها، ورفع كفاءة بعض الأعمال بمدن "طور سيناء، أبورديس، دهب"، بتكلفة 26 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى تحديث التصميمات الهيدرولوجية لمواقع مجريات السيول بالمحافظة، للتكيف مع التغيرات المناخية بمدن "رأس سدر، أبورديس، دهب، نويبع، طابا"، والتي تتضمن عدد من البحيرات والسدود وحواجز الإعاقة، لافتًا إلى أن الدولة نفذت العديد من المنشآت المائية بكافة مدن جنوب سيناء، وهذه المنشآت تنوعت ما بين سدود، وبحيرات صناعية، وحواجز توجيه، بهدف حماية التجمعات البدوية والبنية التحتية، وتخزين مياه السيول لتعزيز المياه الجوفية والاستفادة منها في أغراض الزراعة.

جدير بالذكر، أن جنوب سيناء قامت بعدة إجراءات لمواجهة موسم السيول، تنفيذًا تعليمات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية التأكد من جاهزية أعمال الحماية من أخطار السيول، والمعدات الثقيلة للتحرك  في حالة حدوث أي طوارئ. 
لذا قامت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بإطلاق حملات مكثفة لتطهير وتنظيف مخرات السيول بالتوازي مع استكمال مشروعات الحماية من السيول، لتصل تكلفة المنظومة الحماية بالكامل إلى نحو 3,5 مليار جنيه، وتضمنت هذه المشروعات 55 سدة، و15 خزان أرضي، و88 حاجز إعاقة، و36 قناة صناعية، و293 بحيرة جبلية وصناعية، و8 معبر ايرلندي، و13 بربخ.
وبلغ إجمالي السعة التخزينية للبحيرات التي جرى إقامتها 88 مليون متر مكعب من الماء، وجاري تنفيذ عدد من المشروعات، بينهما 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمنطقة وادي بعبع التابع لمدينة أبورديس بتكلفة 132,8 مليون جنيه، لتخزين 13 مليون متر مكعب من المياه، وحماية المدينة من تدمير البنية التحتية.

جنوب سيناء أعمال الحماية سيول الكومي

