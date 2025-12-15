تقنية 4K HDR.. أكثر من 150قناة عالمية تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا

تنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026 بمشاركة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن.



وتقام المباراة الإفتتاحية بين منتخب المغرب وجزر القمر علي أن تستضيف 6 مدن مغربية بطولة الكان حيث تعتبر هذه النسخة محطة مهمة استعداداً لكأس العالم 2026.



القنوات الناقلة لـ أمم إفريقيا

تنقل أكثر من 150 قناة تلفزيونية عالمية حول العالم منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا حيث قامت بشراء حقوق بث منافسات الكان 2025 – المغرب.



وتتهافت القنوات العالمية لنقل مباريات كأس أمم إفريقيا وذلك دلالة على الإنتشار غير المسبوق الذي يؤكد المكانة العالمية للبطولة وقيمة التنظيم المغربي.



صدي البلد ينشر بعض القنوات الناقلة لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب والتي جاءت على النحو التالي:



DAZN (أوروبا – أمريكا – آسيا)



LaLiga+ Band TV



Canal+ (أوروبا – إفريقيا – آسيا)



Sport TV البرازيلية



Solo Calcio



Channel 4



Arryadia المغربية



beIN Sports



Al Aoula المغربية



Ziggo Sport



4 قنوات Max Sport



6 قنوات من باقة 5Sport



7 قنوات من باقة SK (كرواتيا وسلوفينيا)



قنوات ERT



ORTM إفريقيا جنوب الصحراء



ORTB



RTI



Varzish HD



TV3 SD



وأفادت تقارير إعلامية أنه لأول مرة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا سيتم اعتماد البث المباشر بتقنية 4K HDR.



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ أمم إفريقيا

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.



ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.



قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب والتي شهدت عودة إمام عاشور نجم النادي الأهلي لصفوف المنتخب الأول بينما تم استبعاد ثنائي نادي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.



جاءت قائمة منتخب مصر الوطني المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب على النحو التالي:



حراس المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي



خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد صبحي – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد فتوح



خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – مهند لاشين – محمد شحاتة – محمود صابر – إمام عاشور – أحمد زيزو – محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح



خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل – صلاح محسن.



قائمة المستبعدين من بطولة أمم أفريقيا

أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا وثنائي نادي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.



فيما غاب أيضا محمد عبدالمنعم المحترف في نيس الفرنسي لعدم الجاهزية، وعبدالعزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي، وثنائي بيراميدز زلاكا وأحمد عاطف " قطة".