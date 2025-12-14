قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
رياضة

شوبير: بوضوح شديد هناك من يتمنى الفشل لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

علا محمد

كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق عن أن هناك بعض الأشخاص يتمنون الفشل للمنتخب فى هذه البطولة وعدم نجاح حسام حسن فى تجربته.

وقال شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"بوضوح شديد وصراحة بدون لف ودوران هناك البعض يتمنى الفشل لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وانتو عارفين أنا بتكلم على مين!، أنا ميهمنيش اسم حسام حسن ولا إبراهيم حسن ولا غيره أنا يهمني اسم منتخب مصر، كلنا مشجعين للمنتخب، ولازم تشجع المنتخب ".

واضاف :"ولو هتتمنى الخير للناس هتلاقي اللي بيتمنى لك الخير فيا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني ونوفق في مباراة نيجيريا الودية، ثم بدايتنا في البطولة تكون بداية رائعة وناجحة".

وكان قد كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن مصير صفقة يزن النعيمات مهاجم العربي القطري عقب إصابته بالرباط الصليبي.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلى لم يصرف النظر عن التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات، مهاجم العربى القطرى، رغم إصابته الكبيرة.

