شوبير: بوضوح شديد هناك من يتمنى الفشل لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق عن أن هناك بعض الأشخاص يتمنون الفشل للمنتخب فى هذه البطولة وعدم نجاح حسام حسن فى تجربته.

وقال شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"بوضوح شديد وصراحة بدون لف ودوران هناك البعض يتمنى الفشل لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وانتو عارفين أنا بتكلم على مين!، أنا ميهمنيش اسم حسام حسن ولا إبراهيم حسن ولا غيره أنا يهمني اسم منتخب مصر، كلنا مشجعين للمنتخب، ولازم تشجع المنتخب ".

واضاف :"ولو هتتمنى الخير للناس هتلاقي اللي بيتمنى لك الخير فيا رب التوفيق لمنتخبنا الوطني ونوفق في مباراة نيجيريا الودية، ثم بدايتنا في البطولة تكون بداية رائعة وناجحة".

وكان قد كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن مصير صفقة يزن النعيمات مهاجم العربي القطري عقب إصابته بالرباط الصليبي.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلى لم يصرف النظر عن التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات، مهاجم العربى القطرى، رغم إصابته الكبيرة.