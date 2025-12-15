عمرو عبد الجليل ينضم لفريق عمل الكينج

انضم الفنان عمرو عبد الجليل لفريق عمل مسلسل" الكينج"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

العمل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026، ويشارك في بطولته بجانب محمد إمام الفنانة حنان مطاوع.

وعلى صعيد السينما، يترقب عبد الجليل عرض فيلم الست لمّا بطولة يسرا، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، رانيا منصور، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، ماجد المصري وغيرهم.

كما شارك مؤخرًا في مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، والذي تناول قصة اجتماعية مشوقة حول صراع بين زوجين بعد مطالبة الزوجة بحق "الكد والسعاية"، لتبدأ حرب طويلة تمتد أطرافها إلى محيطهما الاجتماعي.