عايزين حقها.. أسرة ضحـ.ية والدها بكفر الشيخ : ضربها ومخلاش فيها حتة سليمة| شاهد

قالت أسرة الطفلة المجني عليها «ماجدة»: إنها كانت طفلة بريئة: «ماجدة كانت ملاك ماتستاهلش يتعمل فيها كده .. طفلة بريئة .. إحنا عايزين حقها.. إحنا عايزين حق البنت دا ما يروحش مش عايزين أكثر من حقها وبس».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: «ملناش حد غير ربنا وعايزين حق البنت دا ما يروحش .. ماجدة عندها 12 سنة كانت بتروح تشتغل هنا وهنا عشان أبوها.. مطمرش فيه وقتلها حسبي الله ونعم الوكيل».

وتابعت: «مكناش نتخيل إن محمد يعمل في ماجدة كده ويقتلها .. دا كانت روحه، حرمها من الحياة والدنيا كلها.. ضربها ومخلاش فيها حتة سليمة.. ربنا يرحمها وحسبي الله ونعم الوكيل فيه».

تفاصيل الواقعة

تجرد أب في محافظة كفر الشيخ من مشاعر الأبوة والإنسانية، وانهال ضرباً على ابنته البالغة من العمر 12 عاماً، وتوفيت أثناء رحلة علاجها بمستشفى كفر الشيخ متأثرة بإصابتها.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وتبين من خلال التحريات والمعلومات الأولية أن م.ر 36 سنة، بدون عمل، مقيم بقرية المثلث مركز الرياض، أقدم على ضرب ابنته ماجدة 12 سنة بعصا خشبية غليظة لمعاقبتها، وجرى نقلها المستشفى منذ عدة أسابيع، وتوفيت متأثرة بإصابتها المتعددة.

ألقى ضباط المباحث القبض على الأب المتهم، وأخطرت جهات التحقيق.