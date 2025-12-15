قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عملاق ماسبيرو .. الإعلام العربي يحيى ذكرى أحمد سمير

الإعلامي الكبير أحمد سمير
الإعلامي الكبير أحمد سمير
أ ش أ

تحل اليوم الاثنين ذكرى رحيل الإعلامي والكاتب الكبير أحمد سمير، أحد أبرز رواد التليفزيون المصري، والذي ترك بصمة لا تنسى في وجدان المشاهدين بصوته الرخيم، وحضوره الوقور، وثقافته الواسعة، ليظل اسمه محفورا في تاريخ الإعلام العربي رمزا للمهنية والرقي.


ولد أحمد سمير في 12 سبتمبر عام 1940 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1961، ثم اتجه بعد التخرج إلى تنمية موهبته الإعلامية، فحصل على دراسات عليا في الإعلام والتمثيل والإلقاء وفن التليفزيون، وهو ما أسهم في تميز أدائه لاحقا على الشاشة.


بدأ حياته العملية محاسبا في مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بجريدة الجمهورية، إلا أن شغفه بالإعلام دفعه للحصول على دبلومة في الإعلام، والتقدم لمسابقة المذيعين بالتليفزيون المصري، التي نجح فيها ليلتحق بالتليفزيون أوائل عام 1963 مذيعا للنشرات الإخبارية.


اختص أحمد سمير بقراءة النشرة الإخبارية بالقناة الأولى، وتميز بأسلوب فصيح جعله صوتا موثوقا لدى الدولة والجمهور، فكان مذيعا لأهم البيانات الرسمية، من بينها بيان وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وأول بيان عسكري عن انتصار حرب أكتوبر 1973، كما اختاره الرئيس الأسبق حسني مبارك مرافقا له في عدد من الرحلات الرسمية للتعليق التليفزيوني عليها.


قدم الراحل عددا من البرامج التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ التليفزيون، من بينها برنامج «أضواء على الأحداث» الذي يعد من أنجح البرامج الإخبارية، حيث تصدر استفتاءات اتحاد الإذاعة والتليفزيون كأفضل برنامج إخباري، وكان يذاع يوميا عقب نشرة التاسعة مساء، إلى جانب برامج «صورة ورأي»، و«في مثل هذا اليوم»، و«أنباء الصحافة» الذي يعد أول برنامج للتعليق على الصحف، فضلا عن برامج السينما والحرب، ونهاية الأسبوع، وبانوراما، ومجلة السياحة، ولقاء كل يوم.


حصل أحمد سمير على لقب أفضل مذيع مرتين؛ الأولى عام 1978 على مستوى الشرق الأوسط في استفتاء نقابة الصحفيين بلبنان، والثانية عام 1987 في استفتاء إذاعة الشرق الأوسط، تأكيدا لمكانته المهنية الرفيعة.


وإلى جانب عمله الإعلامي، كان أحمد سمير عاشقا للفن منذ عام 1964، فشارك بالتمثيل في ثلاث مسرحيات هي «الزلزال»، و«المصيدة»، و«ثلاثة مجانين عقلاء»، كما كتب للسينما قصة وسيناريو وحوار أفلام «الحناكيش»، و«الكماشة»، وكتب للتليفزيون مسلسلي «الهروب إلى المجهول» و«عصر الخانكة»، وله روايتان هما «لن يضيع الغد يا حبيبي» و«عصر الضحايا».


وتدرج الراحل في المناصب داخل التليفزيون من مذيع أخبار إلى كبير مذيعي الأخبار والبرامج السياسية، ثم نائب رئيس القناة الأولى، وصولا إلى رئيس القناة الأولى حتى يوم رحيله، ومن أبرز إنجازاته إطلاق حفلات «ليالي التليفزيون» لإعادة إحياء الحفلات الغنائية الراقية، وكان مشرفا عليها.


تزوج أحمد سمير من الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، وأنجبا ابنيهما شريف وعمرو.


رحل أحمد سمير عام 1995 إثر أزمة قلبية قبل أيام قليلة من انطلاق برنامج حفلات «أضواء المدينة»، وقرر التليفزيون إلغاء الحفل لمدة عام كامل تكريما له، لكنه بقى صوتا وذكرى ورمزا لعصر إعلامي جميل، لا يزال يضرب به المثل في المهنية والالتزام والرقي.

ذكرى رحيل الإعلامي والكاتب الكبير أحمد سمير أبرز رواد التليفزيون المصري صوته الرخيم حضوره الوقور تنمية موهبته الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف خلال القاء كلمته

وزير الأوقاف: الفقيه الحق لا يكتفي بالأحكام المجردة بل يعي أحوالَ الناس وآثار الفتوى في حياتهم

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد