وزير الإسكان يبحث مع نظيره العُماني التعاون في إنشاء المدن الجديدة المستدامة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقدة بدولة قطر، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عُمان في إنشاء وتنمية المدن الجديدة المستدامة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الجانبين.



وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان الشقيقة، وكذا الروابط التاريخية بين البلدين، وهو ما يتم التأكيد عليه بشكل دائم من القيادة السياسية في البلدين.

إنشاء وتنمية المدن الجديدة المستدامة



وتناول اللقاء فرص التعاون في مجال إنشاء وتنمية المدن الجديدة المستدامة، حيث أعرب الجانب العُماني عن اهتمامه بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، وتعزيز الشراكات والاستفادة من خبرات شركات المقاولات المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني استعداد الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، لمشاركة خبراتها ونقل تجاربها الناجحة في مجالات التنمية العمرانية بوجه عام، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة بوجه خاص، مع الأشقاء في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن تجربة المدن الجديدة في مصر، ولا سيما مدن الجيل الرابع، تُعد من التجارب الرائدة على المستوى العالمي.

المشروعات الرائدة التي تنفذها وزارة الاسكان



كما اصطَّحب المهندس شريف الشربيني، نظيره العماني إلى الجناح المصري في المعرض المصاحب للمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وقام باستعراض المشروعات الرائدة التي تنفذها وزارة الاسكان بمصر مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومشروعات تطوير حدائق تلال الفسطاط والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي ختام اللقاء أبدى الوزير خلفان بن سعيد الشعيلي عن إعجابه الشديد بالتطور العمراني الهائل الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، كما أهدى المهندس شريف الشربيني درع تكريم تقديراً لدوره في القطاع العقاري.