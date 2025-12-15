قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ميناء العين السخنة يدخل موسوعة جينيس | صور

وزير النقل يتسلم الجائزة
وزير النقل يتسلم الجائزة
حمادة خطاب

قالت كنزي دفراوي، الممثل عن موسوعة جينيس الدولية، إن ميناء العين السخنة حصل على رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس، بعد أن بلغ العمق التشغيلي للميناء 19 مترًا، بدلًا من 17 مترًا كان مقررًا تسجيله في البداية، وذلك خلال التشغيل التجريبي لمحطة حاويات «هاتشيسون».

وشهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة حاويات «هاتشيسون»، أولى محطات مشروع تطوير ميناء العين السخنة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبنية الفوقية للمحطة.

أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة – الدخيلة» 

ويُعد ميناء السخنة أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة–الدخيلة»، ضمن مشروع محور «السخنة–الإسكندرية» اللوجستي المتكامل للحاويات، الذي يستهدف الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتعزيز دور مصر كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل البحري.

وتستكمل وزارة النقل تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير جميع الموانئ المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يدعم جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وتشمل أعمال التطوير توسعات ضخمة بالميناء، حيث تصل المساحة الإجمالية إلى 29 كم²، تتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 مترًا، إلى جانب ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م²، ومناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم².

ويشمل المشروع تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كم من الرصف الخرساني، وإنشاء شبكة خطوط سكك حديدية بطول 30 كم، مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع، في إطار خطة تحويل ميناء العين السخنة إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر، وميناء محوري يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
