ماجد منير: الرئيس السيسي تبنى مشروعا قوميا للطاقة يليق بمصر وشعبها



أشاد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام بما حققته مصر من نجاحات في مجال الطاقة نقلتها بإنجاز وإعجاز من مرحلة كانت تهدد جميع القطاعات الحيوية بالشلل والتوقف، إلى أخرى شهدت خلالها كل مظاهر التقدم والازدهار الذي تحققت ثماره في مختلف مجالات التنمية الشاملة.

وقال ــ في كلمته ــ بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السنوي التاسع للطاقة: "تظل التحية واجبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق وتبنى مشروعا قوميا للطاقة يليق بمصر وشعبها، وللحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما تقوم به سواء فيما يتعلق بملف الطاقة أو بدعمها للمؤتمر" موجها الشكر والتقدير لشركاء النجاح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على جهودهم في مجالات الطاقة والتنمية في كل ربوع الوطن، حرصهم الدائم على مشاركة "الأهرام" في هذا المؤتمر وتقديم كل أوجه الدعم له.

أضاف: "شاركت وتابعت مسيرة الأهرام في تنظيم ذلك المؤتمر في النسخ الثمانية السابقة، وأعرف حجم الجهد المبذول لخروج المؤتمر بهذا الشكل؛ بما جعل منه واحدة من أهم المنصات ــ إن تكن أهمها على الإطلاق ــ المتصلة مباشرة بالتوجه المصري لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة؛ بكل ما يضيفه لعملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي، ليضع مصر في مكانها اللائق بها في كل المجالات".

وأشار إلى أن نسخ المؤتمر التسع بدأت بالتوازي مع انطلاق مشروع الرئيس السيسي.. كانت الأهرام خلالها - وعن حق - "ديوان حكاية الوطن" المعاصرة في مجال الطاقة، وهي الحكاية التي أصبحت محط إعجاب الجميع، ونموذجا يسعون للاقتداء به، خاصة وأنها أنجزت في ظل تحديات لم يكن النجاح فيها ممكنا، لولا الرؤية الثاقبة والإرادة الحقيقية للرئيس السيسي؛ لتحويل هذا الحلم الكبير ليصبح واقعا نلمسه جميعا ونفاخر به.

وأوضح أن نجاح المؤتمر عبر تلك السنوات؛ جاء انطلاقا من التزام "الأهرام" التاريخي بدعم المشروعات المصرية القومية، وما كان له أن يبقى حتى اليوم، لولا تضافر الجهود، وتوافر الدعم من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ومن الزملاء بمؤسسة الأهرام وكل القائمين على تنظيم المؤتمر.

وقال إن النسخ الثماني السابقة من المؤتمر خلقت منصة حوارية لمناقشة كافة الآراء، وخرجت بمجموعة من التوصيات، التي من شأنها مساعدة القائمين على تحويل مصر لتصبح قطبا إقليميا فاعلا في مجال الطاقة، وأعرب عن ثقته في خروج النسخة الحالية التي اختارت الأهرام أن تكون بعنوان "مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية" بنتائج لن تقل أهمية عن سابقتها بفضل مناقشات كوكبة من المسئولين والخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة بمصر والمنطقة.