تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
ماجد منير: الرئيس السيسي تبنى مشروعا قوميا للطاقة يليق بمصر وشعبها

ماجد منير
ماجد منير
وفاء نور الدين


أشاد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام بما حققته مصر من نجاحات في مجال الطاقة نقلتها بإنجاز وإعجاز من مرحلة كانت تهدد جميع القطاعات الحيوية بالشلل والتوقف، إلى أخرى شهدت خلالها كل مظاهر التقدم والازدهار الذي تحققت ثماره في مختلف مجالات التنمية الشاملة.
وقال ــ في كلمته ــ بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السنوي التاسع للطاقة: "تظل التحية واجبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق وتبنى مشروعا قوميا للطاقة يليق بمصر وشعبها، وللحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما تقوم به سواء فيما يتعلق بملف الطاقة أو بدعمها للمؤتمر" موجها الشكر والتقدير لشركاء النجاح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على جهودهم في مجالات الطاقة والتنمية في كل ربوع الوطن، حرصهم الدائم على مشاركة "الأهرام" في هذا المؤتمر وتقديم كل أوجه الدعم له. 
أضاف: "شاركت وتابعت مسيرة الأهرام في تنظيم ذلك المؤتمر في النسخ الثمانية السابقة، وأعرف حجم الجهد المبذول لخروج المؤتمر بهذا الشكل؛ بما جعل منه واحدة من أهم المنصات ــ إن تكن أهمها على الإطلاق ــ المتصلة مباشرة بالتوجه المصري لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة؛ بكل ما يضيفه لعملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي، ليضع مصر في مكانها اللائق بها في كل المجالات".
وأشار إلى أن نسخ المؤتمر التسع بدأت بالتوازي مع انطلاق مشروع الرئيس السيسي.. كانت الأهرام خلالها - وعن حق - "ديوان حكاية الوطن" المعاصرة في مجال الطاقة، وهي الحكاية التي أصبحت محط إعجاب الجميع، ونموذجا يسعون للاقتداء به، خاصة وأنها أنجزت في ظل تحديات لم يكن النجاح فيها ممكنا، لولا الرؤية الثاقبة والإرادة الحقيقية للرئيس السيسي؛ لتحويل هذا الحلم الكبير ليصبح واقعا نلمسه جميعا ونفاخر به.
وأوضح أن نجاح المؤتمر عبر تلك السنوات؛ جاء انطلاقا من التزام "الأهرام" التاريخي بدعم المشروعات المصرية القومية، وما كان له أن يبقى حتى اليوم، لولا تضافر الجهود، وتوافر الدعم من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ومن الزملاء بمؤسسة الأهرام وكل القائمين على تنظيم المؤتمر.
وقال إن النسخ الثماني السابقة من المؤتمر خلقت منصة حوارية لمناقشة كافة الآراء، وخرجت بمجموعة من التوصيات، التي من شأنها مساعدة القائمين على تحويل مصر لتصبح قطبا إقليميا فاعلا في مجال الطاقة، وأعرب عن ثقته في خروج النسخة الحالية التي اختارت الأهرام أن تكون بعنوان "مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية" بنتائج لن تقل أهمية عن سابقتها بفضل مناقشات كوكبة من المسئولين والخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة بمصر والمنطقة.

