أخبار البلد

وزير البترول: نسعى لزيادة الطاقة المتجددة لتصبح 42%

المهندس كريم بدوى وزير البترول
المهندس كريم بدوى وزير البترول
أمل مجدى

قال المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إننا نتعاون مع وزارة الكهرباء في التكامل فى الطاقة ونعمل بتوازي على عدة محاور وأهمها زيادة انتاج الغاز وتأسيس منظومة لاستيراد الغاز .

وأضاف وزير البترول، خلال مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة ونستمر فى العمل التكاملي مع جهات الدولة المختلفة لتحقيق النجاح .

وتابع الوزير: نسعى لزيادة الطاقة المتجددة لتصبح 42% ، ونفذنا ٢٧ مشروع ونرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها ونشارك فى استراتيجية الدولة فى مبادرة الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على توفير الاستثمارات مع الشركاء ونستهدف استثمارات تتجاوز ٢٠ مليار دولار.

ولفت وزير البترول ، إلى أنه لدينا برنامج استكشاف آبار جديدة وعام ٢٠٢٦ سيكون من أعلى معدلات الاستكشاف باستثمارات 1,6 مليار دولار فى الصحراء الغربية وجميع أنحاء مصر .

وأوضح أننا نهتم بزيادة إنتاجنا من الخام لنحقق الاكتفاء الذاتى فى خلال الخمس أو الست سنوات القادمة ونجحنا فى جذب الغاز الروسي .

البترول النفط التعدين استثمار

